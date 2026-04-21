Obavijesti

Sport

Komentari 0
VELIKI PROBLEM

HSV otkrio što je s Vuškovićem, o povratku odlučuju i Spursi?

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 2 min
Foto: MARYAM MAJD/REUTERS

Sportski direktor HSV-a rekao je da je došlo do izlijevanja krvi u koljenu te da to zahtijeva vrijeme kod oporavka. Ne zna se kad će na teren, a o tome bi mogao odlučivati i Tottenham

Mladi hrvatski reprezentativac Luka Vušković (19) prolazi kroz teške dane u HSV-u. Ključni stoper njemačkog kluba izvan pogona je zbog ozljede koljena, a njegovo izbivanje bolno se osjetilo u posljednjim utakmicama. Iako se isprva govorilo o lakšoj ozljedi, situacija je znatno kompliciranija, a sada su poznati i novi detalji o prirodi problema koji ga muči.

VfL Wolfsburg - Hamburger SV
Foto: Andreas Gora/DPA

Koliko Vušković znači za obranu HSV-a najbolje pokazuju rezultati. Otkako se mladi Hrvat ozlijedio na treningu 7. travnja, momčad je upisala dva teška poraza. Prvo su potopljeni 0-4 protiv Stuttgarta, a zatim su izgubili i sjeverni derbi od Werdera iz Bremena 1-3. Ukupno sedam primljenih golova u samo dvije utakmice jasan su pokazatelj da je obrana bez Vuškovića, koji je ove sezone bio jedan od najboljih igrača Bundeslige, postala izuzetno ranjiva.

Zabrinutost navijača rasla je iz dana u dan, a klub je sada konačno prekinuo šutnju. Oglasio se sportski direktor Claus Costa i pojasnio što se točno dogodilo. Vušković je na treningu dobio snažan udarac u desno koljeno. Iako se u početku mislilo da je riječ samo o nagnječenju, portal MOPO prenio je što se dogodilo. Costa je potvrdio da se radi o kontuziji, no ona je uzrokovala izljev krvi u koljenu, što stvara jaku bol i onemogućuje normalno treniranje.

​- Zbog kontuzije, odnosno nagnječenja, došlo je do izljeva krvi, što uzrokuje bol. To je stvar koja zahtijeva vrijeme - pojasnio je Costa.

Bundesliga - VfL Wolfsburg v Hamburg SV
Foto: Fabian Bimmer/REUTERS

Dobra vijest u cijeloj priči jest da nema strukturalnih oštećenja ligamenata, no oporavak svejedno zahtijeva strpljenje. Vušković trenutno radi samo individualno i povratak momčadskim treninzima još nije na vidiku.

Situaciju dodatno komplicira činjenica da je Vušković posuđeni igrač Tottenhama, s kojim ima ugovor do 2030. godine. U ugovoru o posudbi postoji klauzula prema kojoj londonski klub ima pravo suodlučivati o njegovom povratku na teren nakon ozljede. Spursi, logično, ne žele riskirati s jednim od svojih najvrjednijih mladih igrača, pa su liječničke službe oba kluba u stalnom kontaktu. Vušković je nedavno bio i na pregledu u Londonu kako bi se dobila i druga procjena.

Sportski direktor Costa pokušao je smiriti tenzije oko te klauzule.

​- Izraz 'pravo na suodlučivanje' po meni je malo prejak. U konačnici je bitno da imamo procjenu različitih liječnika koji prate situaciju. ​On je taj koji na kraju dana sam može i mora odlučiti je li spreman za igru. Ali ako Luka bude spreman, ništa ga neće zaustaviti - rekao je Costa.

Ipak, nastup protiv Hoffenheima ove subote i dalje je pod velikim upitnikom i malo je vjerojatno da će igrati.

*uz korištenje AI-a

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
FOTO Može joj biti sin! Kečerica (42) zavela 20 godina mlađeg: 'Dugo me nitko nije ni taknuo'
I ON JE SPORTSKA ZVIJEZDA

FOTO Može joj biti sin! Kečerica (42) zavela 20 godina mlađeg: 'Dugo me nitko nije ni taknuo'

Nikki Bella (42) i Cooper DeJean (22) potvrdili romansu! Iskra među njima, ali bez žurbe. Nikki sretna i slobodna, uživa u životu bez pravila i kaže: "Nazivaju me d*oljom i to je smiješno"
FOTO NFL milijarder i 42 godine mlađa plavuša: Jedna je fotka pokrenula kaos, a istina šokira sve
AVANTURA S TRIBINE

FOTO NFL milijarder i 42 godine mlađa plavuša: Jedna je fotka pokrenula kaos, a istina šokira sve

Vlasnik Las Vegas Raidersa Mark Davis i plesačica Hayden Hopkins u središtu skandala! Lažne glasine o trudnoći uzdrmale internet. Hopkins razotkrila istinu, a popularni voditelj morao joj se ispričati u emisiji

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026