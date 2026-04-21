HSV otkrio što je s Vuškovićem, o povratku odlučuju i Spursi?

Mladi hrvatski reprezentativac Luka Vušković (19) prolazi kroz teške dane u HSV-u. Ključni stoper njemačkog kluba izvan pogona je zbog ozljede koljena, a njegovo izbivanje bolno se osjetilo u posljednjim utakmicama. Iako se isprva govorilo o lakšoj ozljedi, situacija je znatno kompliciranija, a sada su poznati i novi detalji o prirodi problema koji ga muči.

Foto: Andreas Gora/DPA

Koliko Vušković znači za obranu HSV-a najbolje pokazuju rezultati. Otkako se mladi Hrvat ozlijedio na treningu 7. travnja, momčad je upisala dva teška poraza. Prvo su potopljeni 0-4 protiv Stuttgarta, a zatim su izgubili i sjeverni derbi od Werdera iz Bremena 1-3. Ukupno sedam primljenih golova u samo dvije utakmice jasan su pokazatelj da je obrana bez Vuškovića, koji je ove sezone bio jedan od najboljih igrača Bundeslige, postala izuzetno ranjiva.

Zabrinutost navijača rasla je iz dana u dan, a klub je sada konačno prekinuo šutnju. Oglasio se sportski direktor Claus Costa i pojasnio što se točno dogodilo. Vušković je na treningu dobio snažan udarac u desno koljeno. Iako se u početku mislilo da je riječ samo o nagnječenju, portal MOPO prenio je što se dogodilo. Costa je potvrdio da se radi o kontuziji, no ona je uzrokovala izljev krvi u koljenu, što stvara jaku bol i onemogućuje normalno treniranje.

​- Zbog kontuzije, odnosno nagnječenja, došlo je do izljeva krvi, što uzrokuje bol. To je stvar koja zahtijeva vrijeme - pojasnio je Costa.

Foto: Fabian Bimmer/REUTERS

Dobra vijest u cijeloj priči jest da nema strukturalnih oštećenja ligamenata, no oporavak svejedno zahtijeva strpljenje. Vušković trenutno radi samo individualno i povratak momčadskim treninzima još nije na vidiku.

Situaciju dodatno komplicira činjenica da je Vušković posuđeni igrač Tottenhama, s kojim ima ugovor do 2030. godine. U ugovoru o posudbi postoji klauzula prema kojoj londonski klub ima pravo suodlučivati o njegovom povratku na teren nakon ozljede. Spursi, logično, ne žele riskirati s jednim od svojih najvrjednijih mladih igrača, pa su liječničke službe oba kluba u stalnom kontaktu. Vušković je nedavno bio i na pregledu u Londonu kako bi se dobila i druga procjena.

Sportski direktor Costa pokušao je smiriti tenzije oko te klauzule.

​- Izraz 'pravo na suodlučivanje' po meni je malo prejak. U konačnici je bitno da imamo procjenu različitih liječnika koji prate situaciju. ​On je taj koji na kraju dana sam može i mora odlučiti je li spreman za igru. Ali ako Luka bude spreman, ništa ga neće zaustaviti - rekao je Costa.

Ipak, nastup protiv Hoffenheima ove subote i dalje je pod velikim upitnikom i malo je vjerojatno da će igrati.

*uz korištenje AI-a