HSV-ov trener je uz Vuškovića: Ono što je proživio zajedno s obitelji nikome ne bih poželio...

Mario Vušković (24) bliži se povratku nogometu nakon više od četiri godine izbivanja. Hrvatskom stoperu četverogodišnja suspenzija zbog dopinga završava u studenom, a već idućeg utorka ponovno će trenirati s prvom momčadi HSV-a. Povratnički trening bit će održan na Volksparkstadionu, gdje HSV očekuje velik broj navijača. Za Vuškovića će to biti prvi zajednički trening s momčadi nakon početka suspenzije, a u klubu već pripremaju njegov povratak.

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- Razgovarali smo o tome kako je ostao još samo jedan tjedan i kako sada zaista počinje odbrojavanje. On jedva čeka povratak i vjerojatno ćemo ga morati malo i usporavati, rekao je trener HSV-a Merlin Polzin za Bild.

Hrvatski branič posljednje je razdoblje odrađivao individualne treninge uz privatnog trenera kako bi što spremniji dočekao priključenje momčadi. Polzin je istaknuo da Vušković prema njegovim riječima djeluje "vrlo spremno i dinamično", ali i da je nestrpljenje pred povratak sve izraženije.

- Jedva čeka da se vrati. Nestrpljenje raste kako se približava trenutak povratka, kazao je trener HSV-a.

U svlačionici HSV-a Vuškovića danas čeka momčad koju uglavnom čine novi suigrači. Od igrača koji su bili u klubu kada je počela njegova suspenzija ostali su samo Daniel Heuer Fernandes, Miro Muheim i Bakery Jatta.

Polzin je najavio da će i njima, kao i ostalim novim igračima, objasniti okolnosti cijelog slučaja.

- Moj je zadatak objasniti igračima koji tada nisu bili u klubu što se dogodilo, kako je cijela situacija krenula u pogrešnom smjeru i što je u toj priči bilo nepravedno, rekao je Polzin.

Utakmica četvrtfinala Europskog U21 prvesntva između Španjolske i Hrvatske | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL (ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA)

Trener HSV-a pritom je govorio i o razdoblju koje je Vušković proveo izvan nogometa, posebno o utjecaju suspenzije na njega i njegovu obitelj.

- Ono što je proživio zajedno s obitelji i roditeljima ne biste poželjeli nikome. Način na koji su svi ostali povezani puno govori o obitelji Vušković, ali i o HSV-u kao obitelji. Nevjerojatno je kako su različiti ljudi koji su vodili klub u posljednje četiri godine pristupali toj temi. To je zaista izvanredno, zaključio je trener HSV-a.

Vuškovićevi problemi počeli su 2022. godine, kada je bio pozitivan na EPO. Sportski sud Njemačkog nogometnog saveza u ožujku 2023. prvo mu je izrekao dvogodišnju zabranu igranja.

Na tu odluku žalile su se njemačka Nacionalna antidopinška agencija i Svjetska antidopinška agencija, koje su tražile četverogodišnju kaznu. Vuškovićevi odvjetnici, s druge strane, tražili su oslobađajuću presudu.

Foto: Arne Dedert/DPA

- Na temelju provedenog postupka sportski sud DFB-a s dovoljnom je sigurnošću zaključio da su analize A i B uzorka igračevog urina pokazale prisutnost egzogenog eritropoetina, odnosno EPO-a. Riječ je o zabranjenoj nespecifičnoj tvari, što predstavlja kršenje antidopinških pravila DFB-a, rekao je tada Stephan Oberholz, predsjednik sportskog suda DFB-a.

Kazna je na kraju povećana na četiri godine, a njezin istek predviđen je za studeni. Vušković će zbog toga još neko vrijeme morati pričekati na službeni nastup, ali će od idućeg tjedna ponovno biti dio svakodnevnog rada HSV-ove momčadi.