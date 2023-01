Htio ga Hajduk, bio jako blizu Dinama, ali najbolji igrač Osijeka odlazi u inozemstvo

Laszlo Kleinheisler (28) pokretačka je snaga ovog Osijeka. Mijo Caktaš i Dion Drena Beljo zabijaju, Adrian Leon Barišić čini bedem u posljednjoj liniji, Ivica Ivušić spušta rolete na golu, ali mađarski nogometaš radi sve. Razigrava momčad, asistira, zabija, tu je i u defenzivi. Jedan od onih koji je jako dugo na visokoj razini. Tihi vođa ovog Osijeka za kojeg Rene Poms nema zamjenu. I tu se javlja problem. Kleinheisleru sljedećeg ljeta istječe ugovor.

Nije tajna kako su ga već htjeli dovesti njegovi Mađari, spominjala se odšteta oko dva milijuna eura, no Osijek je to odbio. Bilo je još nekoliko upita. Previše važan je Lacika, kako mu tepaju, za osječku momčad. No, na veliku žalost navijača Osijeka, Kleinheisler je na korak od odlaska iz Gradskog vrta već ove zime.

Tražio je veću plaću u pregovorima oko novog ugovora, klub ga je odbio pa je njegov ostanak pao u vodu, a kako mu aktualni istječe na ljeto, Osijek je primoran prodati ga ove zime kako bi barem nešto zaradili na svome najboljem igraču, inače će na ljeto otići kao slobodan igrač.

Spominjao se interes Hajduka, navodno je bio na koračić od Dinama, no čini se kako će Mađar karijeru nastaviti u inozemnom klubu. Sportski direktor Ivica Kulešević potvrdio je za Glas Slavonije kako je Osijek u pregovorima s jednim stranim klubom.

- Pregovori s jednim inozemnim klubom oko njegovog transfera već su u poodmakloj fazi pa se nadam da ćemo u sljedećim danima taj posao realizirati. Poznato je da imamo određene financijske ciljeve koje želimo ostvariti tijekom zimskog prijelaznog roka. Samo mogu reći da ćemo za Laszla dobiti određenu odštetu, ako se cijeli posao realizira. Važno je što je i Kleinheisleru ta opcija koja se pojavila prihvatljiva - rekao je Kulešević.

Lacika je u Gradski vrt došao prije tri godine iz Astane i za to vrijeme odigrao je 131 utakmicu, zabio 21 gol i asistirao za 15. Naravno, i on je imao faze padova, ali jedan je od najkonstantnijih igrača Osijeka. I kada je klub bio u krizi na početku sezone, on je bio jedina svjetla točka. Ne treba niti spominjati koliki ću udarac za klub biti njegov odlazak. Kako se špekulira, Osijek bi trebao dobiti oko pola milijuna eura.

