'Htio sam biti nogometaš, a zbog PPD-a sam odbio Vardar'

Splitski dečko pojačao je redove RK Zagreba. Marin Šipić (23) pristigao je u redove hrvatskog prvaka ovoga ljeta iz našičkog Nexea. Zanimljivo, ovaj talentirani pivot zapravo nije htio biti rukometaš. Njegova je želja bila igrati nogomet.

- Ma daj pa to je bilo suđeno. Morao sam biti nogometaš, nogomet mi je bio sve - govori "Šipa" pa pojašnjava:

- Ali malo me je zeznulo zdravlje. Bio sam osjetljiv, imao upale pluća, bronhitis i tako to pa mi nije godilo igrati na vanjskim terenima po raznim vremenskim uvjetima. A onda je bilo normalno među dvoranskim sportovima odabrati rukomet kad mi je i tata bio rukometaš - pojašnjava.

Prve je korake napravio pod budnim okom Žarka Balića, oca legendarnog Ivana.

- Počeo sam igrati u akademiji Balić - Metličić. Oni su me doslovno učili pravilima jer kad sam došao nisam znao ništa - priznaje Marin koji je nakon toga otišao igrati za Split, zatim Varaždin, Našice, a sada je stigao u Zagreb. Osim Zagreba, htjeli su ga još neki klubovi, ali je njegova želja za igranjem Lige prvaka i rasta u igračkom smislu pronašla svoje mjesto među "plinarima".

Odbio je Vardar

- Bilo je još ponuda. Bukurešt, bundesligaški Wetzlar još u 10. mjesecu kada mi je bilo prerano za odlučivati, a onda i europski prvak Vardar, no preplašio sam se najavljenog raspada Vardara, tako da sam odlučio otići u Zagreb - govori nam Marin.

U subotu ga čeka prva utakmica Lige prvaka u karijeri i to protiv velikog PSG-a, a on je kaže - spreman.

- Bio mi je cilj igrati Ligu prvaka, jedva čekam Pariz, uzbuđen sam - kaže nam Marin pa nastavlja:

- Pariz je jedna od najbolje tri ekipe na svijetu, ali kad igraš protiv takvih imaš još veći motiv i daješ 300 % od sebe, želiš se pokazati. Oni nas mogu podcijeniti, a nama može biti dobar dan. Vjerujem da, ako uđemo čvrsto u utakmicu, možemo dobro proći- smatra Šipić.

I on se nada punoj Areni.

- Čuo sam da se karte dobro prodaju i stvarno se nadam da će navijači doći jer nam je lakše igrati kad su oni uz nas.

Dobro otvaranje sezone

Zagrebaši su bili uspješni na pripremama, a osim toga su odigrali već dvije utakmice SEHA lige u kojoj su svladali Metaloplastiku 28-25, a onda izgubili u gostima pred gromoglasnim navijačima Veszprema 36-28.

- Veszprem je Veszprem. Ne možeš protiv njih uvijek tražiti pobjedu, bitno je na takvim utakmicama dati sve od sebe, probati, pa što bude. Ali i tamo smo se dobro držali do 40. minute, nadam se da ćemo protiv Pariza biti dobri svih 60.

Ondje je Marin odigrao dobru utakmicu, zabio je tri gola, ali se nada da će u Zagrebu igrati i obranu.

- Mogu i želim igrati jedno i drugo. Prvenstveno sam došao u Zagreb igrati oboje. U napadu sam dobar, a obrana je samo stvar treninga. Jednostavno se mora raditi milijun ponavljanja kako bi postalo rutinski odrađivati ju i kako bi bio spreman na tu tranziciju. To je kao kad dva tjedna ne treniraš napad pa dođeš na trening i onda ne možeš pogoditi "branku". Kad ne igraš obranu i nakon mjesec dana te stave u obranu i sve ti se čini duplo veće - dočarava nam Splićanin.

'Nisam baš od trčanja'

Razliku između PPD-a i Nexe-a ne vidi kao problem u prilagodbi.

- U Zagrebu se igra Liga prvaka pa je tu taj neki veći pritisak. Treninzi u Zagrebu su jasno naporniji, ali u svakom klubu postoje zahtjevi koje moraš ispunjavati i to je to. Svaki trener ima svoje ideje i svoje zadatke i u napadu i u obrani.

Na Branka Tamšea je u mjesec dana suradnje navikao, tvrdi.

- U početku su mi treninzi bili naporni jer su bili trkački na što nisam toliko navikao. Sada je to već drugačije, nakon mjesec dana postalo je rutina. Svakodnevno treniraš dva puta i jednostavno uđe u naviku.

U Zagrebu je uzeo dres sa "svojom dvojkom".

- Otkada sam počeo igrati rukomet još u Splitu nosim broj dva, ali sam u reprezentaciji 53 jer ne možeš birati kada tek dođeš. Nadam se da ću i tamo jednom dobiti dvojku, ali mi ne igra to veliku ulogu. Do tad me veseli barem da je 5-3=2, pa eto neke poveznice haha - našalio se Marin.

Voli 'šušur' Zagreba

Zagreb kao klub i Zagreb kao grad na prvu su "sjeli" mladom splitskom rukometašu.

- U Zagrebu je stvarno "top". Ekipa je odlična, većinom smo svi mladi uz par starijih kao Bičko i Zlaja (op.a. Damir Bičanić i Zlatko Horvat). Družimo se i izvan terena, a znamo se od prije jer smo većinom igrali skupa i u reprezentaciji ili negdje drugdje - priča "Šipa" pa komentira novu momčad:

- Što se tiče igre, naravno da će trebati još vremena da se sve posloži. Puno je novih igrača, ali u ovim prijateljskim utakmicama smo dosta dobro izgledali, iz svake utakmice smo sve bolji i bolji.

- Volim velike gradove, kako mi kažemo, volim "šušur i žižu", tako da mi Zagreb paše po svemu, osim što se moram dugo voziti do svega. U Našicama sam doslovno na trening išao osam minuta prije i to pješke, a sad moram planirati koliko mi do čega treba i kada moram krenuti, ali naviknut ću se. Drago mi je što napokon živim u istom gradu u kojemu mi je i cura.

Neće još pred oltar

Naime, Marin je pet godina u vezi sa studenticom medicine, a do sada im je veza funkcionirala na daljinu.

- Za sada nam je stvarno lijepo. Nekako smo mi to izgurali i na daljinu, a sada će sigurno biti lakše.

Iako je ovo ljeto ispratio svoju majku do oltara, o svojim svatovima još, kaže, ne razmišlja.

- Ma joj, ne pitaj me. Ne znam kada će biti, nisam još o tome razmišljao, ima vremena haha - nasmijao se Marin za kraj našeg razgovora.

