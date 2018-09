Htjela biti manekenka, a sad je prvakinja svijeta u kickboxingu

Slunj ima svjetsku prvakinju u kickboxingu! Ona se zove Ela Magdić, mlađa kadetkinja je i ima samo 12 godina. Na Svjetskom prvenstvu za kadete i juniore, koje je završilo u nedjelju u talijanskom Jesolu, pokazala je svoju dominaciju u point fighting disciplini.

- Prvo kolo je zbog rankinga bila slobodna, a onda je pobijedila tri borbe. Najteže je bilo finale koje su ona i trener odlično odradili. Cura je bila veća i iskusnija te je otišlo u produžetke, ali je Ela pobijedila 8-6 - rekao je ponosni otac Tomislav, i sam bivši kickboxer.

Dva dana prije turnira imala je virozu, bilo je prisutno i malo treme, a nekoliko minuta prije finalne borbe zaustavljali su joj krv koja je potekla iz nosa. No, Elu ništa od tog nije spriječilo da pokaže kako je najbolja.

Ela je trenutačno treća na svjetskoj ljestvici, a prije ovoga zlata lani je osvojila i Svjetski kup, i to u dvije kategorije - svojoj do 42 kg i onoj iznad - do 47 kg. Iste godine bila je treća na Europskom prvenstvu.

- Treniram četiri godine, a već tri sam u reprezentaciji. Prije toga sam išla na manekene, ali puno više uživam u kickboxingu - rekla je svjetska prvakinja.

Ela ide u sedmi razred i još drži prosjek ocjena na 5.0 bez obzira na brojne izostanke iz škole. Najviše voli biologiju, a planira upisati medicinu.

- Dečki me ne smiju puno zezati u školi, mislim da me se malo boje - smije se Ela, koja je na treninge krenula s prijateljicama.

U njezinu klubu Tigar Slunj, kaže ona, ionako ima puno više djevojčica nego dječaka.

Tema: Sport fanatik