HTS: Prijetila je da neće igrati za Hrvatsku bez pozivnica...

Ne treba mi potpora Hrvatskog teniskog saveza, no ne mogu se niti razvijati ako netko pokušava uništiti moju karijeru. Igrat ću za bilo koju državu na svijetu čiji me službenici neće uništavati. Jako sam tužna jer volim Hrvatsku, no jednostavno nemam izbora, poručila je u srijedu Oleksandra Olinjkova (18) koja pod hrvatskom zastavom igra tenis.

Oleksandra je prije sedam godina kao izbjeglica stigla iz Ukrajine, a zbog sjajnih rezultata u tenisu je dobila hrvatsku putovnicu. Prošle godine je bila naša najbolje rangirana tenisačica. Međutim, sada novac za turnire traži preko društvenih mreža jer je roditelji ne mogu financirati, a proziva Hrvatski teniski savez. Optužila ih je za ignoriranje i uskraćivanje novčane pomoći na koju ima pravo.

O slučaju Olinjkove u četvrtak se službenim priopćenjem oglasio i Savez, a njihov dopis prenosimo u cijelosti:

"Hrvatski teniski savez neugodno je iznenađen objavom na društvenim mrežama tenisačice Oleksandre Olinjkove jer se radi o klasičnom obmanjivanju javnosti i pokušaju iznošenja “istine” koja to nije. Na prvi pogled, iz njezine “argumentacije” može se zaključiti da ju HTS sustavno zakida za njezina prava, iako je stvarna situacija sasvim drugačija i, što je najvažnije, lako dokaziva.

Među ostalim, HTS se optužuje da joj je uskratio financiranje. Tko zna koji put naglašavamo da HTS dobiva proračunska sredstva namjenski za podršku juniorima/juniorkama, a Oleksandra Olinjkov svojom je voljom odustala od nastavka juniorske karijere, time i svojevoljno odustala od mogućnosti financiranja, jer se u kolovozu 2017. odlučila za profesionalni tenis.

Također, svojom je voljom odbila igrati za hrvatsku reprezentaciju 2017. i 2018. Na koji bi način HTS u takvoj situaciji trebao opravdati financiranje iz hrvatskog proračuna tenisačicu koja ne želi igrati za Hrvatsku i ne želi sudjelovati u razvojnim programima HTS-a? Napominjemo da njezinu odluku poštujemo, no ona i njezina obitelj moraju biti svjesni posljedica takvih odluka, a ne potom krivnju svaljivati na drugoga.

HTS nema nikakav utjecaj, niti ga želi imati, na status izbjeglice i novac koji dobiva na taj način. Upravo je smiješno da nas se optužuje i za to. Javnost bi također trebala znati da je za ITF turnir u Zagrebu ultimativno tražila pozivnicu uz prijetnju da neće igrati za reprezentaciju ako ju ne dobije, iako je znala da po plasmanu na rang listi ima nekoliko igračica koje su ispred nje.

Oleksandra je dobila stipendiju od HOO-a i MOO-a koja se isplaćuje preko HTS-a krajem 2017. za razdoblje rujan – prosinac 2017. u iznosu od 38.100,00 kuna za taj period. Stipendiju je nastavila dobivati u 2018. godini s time da je iznos od 38.000,00 kuna dobivala kvartalno. Realizacija programa išla je kroz HTS na isti način na koji se realiziraju razvojni programi za igrače, a to znači refundacija troška za turnire, opremu, vitaminizaciju i slično. Ukupan iznos za 2018. je 115.000,00 kuna i, samo za usporedbu, veći je od iznosa HOO-a koji je u 2018. godini dobio tenisač, kandidat za Olimpijske igre u Tokiju 2020.

HTS još jednom podvlači da je otvoren za razgovor i rješavanje problema ukoliko postoje, na dobrobit mlade tenisačice. Još jednom naglašavamo da HTS mora voditi, i strogo vodi, računa o namjenskom trošenju sredstava za juniorski program, na temelju postojećih pravilnika."