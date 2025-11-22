Postoji nekoliko opcija za preuzimanje medalje, jedna od njih je da odem u sjedište MOO-a u Lausanneu, a to bih najviše i volio, priča nam Huklek koji će nakon četiri godine dobiti olimpijsku broncu
OSVOJIO OLIMPIJSKU BRONCU PLUS+
Huklek za 24sata: 'Pravda je zadovoljena! Sin Noa (4) me pita kakvu ću to medalju dobiti'
Čitanje članka: 3 min
Ivan Huklek (29) je 2021. godine u Tokiju izgubio u dvoboju za olimpijsku broncu u hrvanju. San mu je izmaknuo za dlaku, no tada nije ni slutio da će četiri godine kasnije medalja u konačnici završiti oko njegova vrata.
