Huligani iz Barcelone i dalje će na utakmice, ali ne i na Anfield

Liverpoolovi huligani koji su uoči polufinalne utakmice bacali zaposlenike hotela u fontanu ispred popularnog trga Placa Reial u Barceloni, zgrozili su čitav svijet. Policija je odmah reagirala i privela šest osoba, a brzo se o incidentu oglasio i engleski klub.

- Surađujemo s policijom kako bismo identificirali sve osobe koje su uključene u incident. Takvo je ponašanje potpuno neprihvatljivo i neće se tolerirati. Bilo bi neprikladno išta više komentirati dok istraga traje, klub će slijediti propisan proces u slučajevima ove prirode - oglasio se Liverpool čiji su se navijači zabavljali ovako:

A iza sebe ostavili ovo:

Znamo, vidjeli smo i puno gore, nemjerljivo gore, zapravo. A najveći dio Engleza koji su došli u Kataloniju najnormalnije su doputovali, prošetali gradom, pojeli i popili, pogledali utakmicu i otišli doma, ali upravo se adekvatnim kažnjavanjem iznimaka prevenira da loša manjina preuzme glavnu riječ.

Incidenti se nisu dogodili na samom stadionu pa zabrana dolaska na utakmice vjerojatno nema zakonsku podlogu, ali opcije za pravi odgovor su brojne. Španjolski sud ima diskrecijsko pravo identificiranim počiniteljima zabraniti, ne dolazak na utakmice nego uopće ulazak u zemlju. A Liverpool im zabranom prodaje sezonskih ulaznica može oduzeti pravo i na Anfield Road.

Još od doba u kojem je Margaret Thacher kao premijerka odlučila riješiti i riješila problem huliganizma u svojem dvorištu, engleski su navijači u svojoj zemlji uglavnom mirniji od folklorne sekcije dječjeg vrtića. Pa si 'malo daju oduška' kad im klubovi i posebno reprezentacija igraju vani. Sjećate se kako su ih Rusi 'razbacivali po cijelom Marseillesu' na Euru '16...

Naravno da ima onih koji apeliraju da se zbog manjine ne stigmatizira desetine tisuća pristojnih navijača no javnost je sve glasnija i brojnija u zahtjevima da se svima koji izazivaju incidente doživotno zabrani dolazak na stadione.

Football hooligans should be given life ban from club as they tarnish name of sport.public nuisance threaten peace of neighbourhood Police probe Liverpool fans in Barcelona as elderly Asian man is pushed into fountain and called ‘Mr Miyagi’ https://t.co/vuDBrbuhXm via @scmpnews

Keep seeing people mention that its Liverpool fans or “wouldn’t see other clubs acting like that”. Fuck all to do with individual football clubs, just a bunch of wanker hooligans acting the bollocks in a group mentality. As always a minority ruins it for the majority! https://t.co/4UpiOhrOnb