Jakirovićev Hull City neporažen se vraća s priprema u Turskoj

Nogometaši Hull Cityja kojeg vodi Sergej Jakirović nastavili su s pripremama za povratničku sezonu u Premier ligi remijem 1-1 protiv turskog prvoligaša Kasimpase. Utakmica na stadionu Recep Tayyip Erdoğan u Istanbulu bila je treći i posljednji susret "tigrova" u sklopu turske turneje, kojom su neporaženi zaključili dvotjedni boravak izvan Engleske.

Iako je prvo poluvrijeme završilo bez golova, nije nedostajalo uzbuđenja. Hull je bio opasniji, a prilike su propustili Matt Crooks i Oli McBurnie, dok je na drugoj strani golman Jack Butland sjajnom obranom zaustavio udarac Adriana Benedyczaka.

Foto: David Klein/REUTERS

Domaćini su poveli u 47. minuti preciznim volejem Armera Bena Ouanesa, no vodstvo nije dugo trajalo. Samo tri minute kasnije 'tigrovi' su izjednačili. Turski veznjak Abdülkadir Ömür asistirao je McBurnieju, koji je snažnim udarcem postavio konačnih 1-1 i tako zabio svoj drugi gol u predsezoni.

(*uz korištenje AI-ja)

