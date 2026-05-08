HULL - MILLWALL Super Sergej lovi novo čudo! Evo gdje gledati našeg trenera u borbi za elitu

Čudotvorac iz Metkovića, unatoč zabrani transfera, smućkao je recept i s Hull Cityjem izveo senzaciju izborivši doigravanje za Premier ligu. Može li Super Sergej, kako mu tepaju Englezi, izvesti novo čudo koje će se godinama prepričavati? A to je uvesti klub u elitu i donijeti mu 200 milijuna eura...

Hull City će večeras (21 sat, Arena Sport 1) na svom MKM stadionu ugostiti londonski Millwall u prvoj utakmici polufinala doigravanja za ulazak u Premier ligu. U drugom polufinalu sastaju se Middlesbrough i Southampton.

Kada je Sergej Jakirović (49) u lipnju prošle godine preuzeo klupu Hull Cityja, malo tko je mogao predvidjeti da će "tigrovi" doći na samo tri utakmice od Premier lige. Klub iz East Yorkshirea radio je pod teškim financijskim ograničenjima koja su im onemogućila plaćanje odšteta ili naknada za posudbe u posljednja dva prijelazna roka. Jakirović je bio prisiljen snalaziti se s onim što ima te dovoditi isključivo slobodne igrače i nogometaše na posudbu.

Bitka za nogometni raj

Unatoč svemu, složio je momčad s karakterom koja je u dramatičnoj završnici sezone osigurala šesto mjesto. U posljednjem kolu, pobjedom 2-1 protiv Norwich Cityja nakon preokreta i dva gola napadača Olija McBurnieja, Hull je preskočio Wrexham i Derby County te ugrabio posljednju kartu za doigravanje. Za klub je to prvi nastup u play-offu nakon deset godina, a oba prethodna puta (2008. i 2016.) uspjeli su izboriti promociju. Jakirovićev uspjeh u takvim okolnostima engleski mediji s pravom nazivaju malim čudom.

- Imam iskustvo iz doigravanja, igrao sam ga s Dinamom u Ligi prvaka. Morat ćemo skriti svoje mane, ali to će biti teško jer se poznajemo jako dobro. Ove sezone igrali smo dvaput, jednom smo pobijedili 3-1, a jednom izgubili 3-1 - najavio je Jakirović utakmicu sezone.

S druge strane stoji Millwall, klub iz južnog Londona koji je sinonim za čvrst, beskompromisan nogomet i jednu od najstrastvenijih, ali i najkontroverznijih navijačkih skupina na svijetu. Njihov identitet duboko je ukorijenjen u radničkoj klasi; klub su osnovali radnici tvornice konzervi i brodogradilišta s londonskog Otoka pasa (Isle of Dogs) 1885. godine. Taj duh prkosa i borbenosti ostao je zaštitni znak "lavova" do danas. Njihov slogan: "Nitko nas ne voli, ali nas nije briga", nije samo fraza, već ponosno prihvaćanje statusa autsajdera i "zločestih dečki" engleskog nogometa.

Njihova navijačka skupina jedna je od najozloglašenijih u svijetu, poznati su po huliganizmu i tučnjavama. Glavna skupina, poznata kao Millwall Bushwackers, bila je uključena u brojne nasilne incidente. Neredi na stadionu Luton Towna 1985. ili sukobi unutar vlastitih redova na polufinalu FA kupa na Wembleyu 2013. samo su neki od primjera koji su pridonijeli njihovom zloglasnom imidžu.

Iako nikada nisu igrali u modernoj Premier ligi, osnovanoj 1992., bili su članovi elitnog razreda od 1988. do 1990. godine. Ove sezone pod vodstvom Alexa Neila, stručnjaka za promocije, bili su na korak do direktnog plasmana. Završili su kao treći, sa samo bodom manje od Ipswich Towna, te sada traže iskupljenje kroz doigravanje. Njihova snaga leži u čvrstoj obrani i opasnim napadačima poput Femi Azeeza, koji je u 2026. godini jedan od samo dvojice igrača u ligi s pet i više golova i asistencija.

- Naklon do poda Jakiroviću i Hullu za ovo što su napravili, pokazali su da im je tu mjesto. Mi smo imali briljantnu sezonu, a ostaje žal što je najveća nagrada ostala nadohvat ruke. No, naš san još živi - rekao je trener Millwalla Alex Neil.

Sudar stilova i neizvjesna prognoza

Ove sezone momčadi su potpuno izjednačene. U oba međusobna dvoboja slavili su gosti. Hull je u prosincu pobijedio na The Denu 3-1, da bi se Millwall u ožujku revanširao istim rezultatom na MKM stadionu. To sugerira da nas čeka potpuno otvorena borba.

Hull se oslanja na napadački talent Olija McBurnieja, koji je ove sezone zabio 17 golova, te kreativnost Joea Gelhardta. Ipak, forma im je bila promjenjiva, a pobjeda protiv Norwicha prekinula je niz od šest utakmica bez slavlja. S druge strane, Millwall u doigravanje ulazi u sjajnoj formi, s osam pobjeda i samo dva poraza u zadnjih 13 utakmica. Njihova najveća opasnost je Femi Azeez, strijelac 11 prvenstvenih golova, a tu su i opasni Josh Coburn te Mihailo Ivanović.

Novinar Harry Mail s portala The72 daje svoju prognozu:

​- Hull City je napravio čudesan posao ulaskom u doigravanje i zaslužuju ogromne pohvale. Međutim, protiv Millwalla će morati biti na svojoj najvišoj razini. "Lavovi" će biti razočarani što nisu ušli direktno, a Alex Neil ima dokazanu povijest uspjeha u doigravanju. Iako Millwall ima veću širinu, mislim da bi prva utakmica mogla završiti neriješeno.

Iako detaljna statistička analiza Opta superračunala daje blagu prednost Millwallu (38,8 posto šanse za pobjedu), domaći teren i euforija koja vlada oko Jakirovićeve momčadi bit će veliki adut za "tigrove". Pobjednik ovog dvomeča na Wembleyu će igrati protiv boljeg iz susreta Southamptona i Middlesbrougha za mjesto u nogometnom raju.

uz korištenje AI-ja