Izgledalo je kao da je sve spremno, ali na kraju - ćorak! Govorilo se kako će Filip ‘El Animal’ Hrgović (28, 12-0) ući u ring za mjesto IBF-ovog izazivača protiv Michaela Huntera (32, 19-1-1), ali izgleda da do toga neće doći. Iako je Eddie Hearn otkupio prava za organizaciju meča, čekalo se da Hunter potpiše ugovor.

No, to se izgleda nije dogodilo. Kako prenosi ugledni BoxingScene, spomenuti je Hunter odustao od borbe, a sve je prokomentirao i Filipov menadžer Nisse Sauerland.

– Hrgović je potpisao standardni ugovor, a Hunter još uvijek traži svoju olovku! Možda je shvatio što ga čeka s ‘El Animalom’. Zašto ne potpiše ugovor kad je purse bid odrađen? – pita se Sauerland.

Borba je propala, barem prema tvrdnji Yahoo sportsa. No, kako navodi Yahoo sports, zamjena stiže ubrz. Hrgović je četvrtoplasirani na IBF-ovoj ljestvici, Oleksandr Usik (34, 18-0) je treći, ali on je već izazivač za Joshuin (31, 24-1) WBO pojas, dok je drugoplasirani Charles Martin (35, 28-2-1) i prvi put odustao od borbe.

To nas, barem prema navodima američkih medija, dovodi do Josepha Parkera (29, 29-2). To je boksač koji je početkom svibnja svladao prekaljenog Derecka Chisoru (37, 32-11) podijeljenom sudačkom odlukom. Još ništa nije dogovoreno, ali izgleda da će Hrga dobiti novog protivnika koji neće biti niša manje opasan od Huntera.