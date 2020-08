I onda, kada se popeo na vrh, nije se poput mnogih s prezirom osvrnuo na sve koji nisu u njega vjerovali. Ne, Ivo je pokazao ljudsku veli\u010dinu i nakon potpisa nije zaboravio odakle je krenuo.

- Hvala mojoj obitelji koja je stajala uz mene, hvala managerima koji su mi omogu\u0107ili da do\u0111em u ovako veliki klub, hvala Atleticu koji mi je dao priliku da postanem dio njihove mom\u010dadi, hvala Hajduku koji me stvorio i Lokomotivi koja mi je dala priliku da postanem ovo \u0161to jesam \u2013 javio nam se Grbi\u0107 nakon \u0161to je cijeli dan vezan lije\u010dni\u010dkim pregledima i obavezama u novom klubu pa nastavio:

- Od 8 do 13 sam bio na pregledima, potom dva - tri sata na snimanjima, sve\u010dani potpis ugovora, stigao se samo kratko otu\u0161irati u hotelu i odgovoriti na par poziva, i sada \u017eurim na ve\u010deru s managerima i ljudima iz kluba. Cijeli dan nisam imao mobitel, a kad sam ga upalio svijetlio je poput bo\u017ei\u0107nog drvca... Stvarno sam sretan. Ovim sam ostvario jo\u0161 jedan dio svojih dje\u010da\u010dkih snova, ali ne mislim na ovome stati, ponizno nastavljam dalje i nadam se da \u0107u opravdati o\u010dekivanja... Sada je sve na meni, imam 24 godine, do\u0161ao sam u jedna od najboljih klubova na svijetu.\u00a0

Mom\u010dad Atletica je na odmoru, tako da Ivo nije imao priliku upoznati svoje suigra\u010de, no ve\u0107 su mu neki \u010destitali.\u00a0

- Sportski direktor mi je kazao da su me dugo pratili i da su se raspitivali kod \u0160ime Vrsaljka i Nikole Kalini\u0107a, i da su mu obojica rekli samo lijepe stvari o meni. \u010culi smo se kratko porukama, \u010destitali su mi a ja sam im zahvalio na podr\u0161ci. Ne poznajemo se ali imamo nekoliko zajedni\u010dkih prijatelja i siguran sam da \u0107e mi pomo\u0107i u prilagodbi na grad i na mom\u010dad.\u00a0

Ovoga tjedna na Ivinu adresu stigao je i poziv izbornika Zlatka Dali\u0107a.\u00a0

- Zadnji put bio je pretpoziv, sada poziv, \u0161to re\u0107i, i to je ostvarenje snova. Nastavljam ponizno dalje, tek su mi 24 i vjerujem da je jo\u0161 puno lijepih stvari ispred mene. Ostajem \u010dvrsto na zemlji, fokusiran, uz svoju obitelj i prijatelje i zahvalan sam Bogu na ovoj prilici. Imam priliku u\u010diti i napredovati uz najboljeg golmana na svijetu Oblaka, i sjajnog trenera vratara koji je stvorio Davida de Geu i Thibauta Courtoisa, koji su me\u0111u pet najboljih vratara na svijetu.... \u0160to drugo po\u017eeljeti...

Posljednji potezi Atletica jasno potvr\u0111uju koliko ra\u010dunaju na Grbi\u0107a, tre\u0107i golman Alex Dos Santos poslan je u Lokomotivu, drugi golman Antonio Adan\u00a0oti\u0161ao je u Sporting, a u Ivin ugovor ugra\u0111eni su bonusi koji 3.5 milijuna osnovnog transfera mogu i poduplati.\u00a0

- Doveli su me kao budu\u0107nost kluba i vjerujem da \u0107u biti uz Oblaka u konkurenciji za utakmice. Svjestan sam da je on prvi golman i da ja moram jo\u0161 u\u010diti, ali u sezoni je 60 utakmica i nadam se da \u0107u dobiti pokoju priliku i dokazati da nisu pogrije\u0161ili \u0161to su me doveli.\u00a0

Za kraj prvog razgovora nakon potpisa Ivo se sjetio i oca Josipa, koji je na \u017ealost prerano preminuo i nije do\u010dekao vidjeti sina na vratima Hajduka, o \u010demu su skupa sanjali.\u00a0\u00a0

- Svi znaju koliko je on vjerovao u mene, koliko me podr\u017eavao i \u017eivio za to da ne\u0161to napravim u nogometu. Neke stvari na \u017ealost nije do\u017eivio ali siguran sam da je sada na nebu ponosan i zadovoljan, kako mojim uspjesima, tako i koliko se trudim i borim, i kako dr\u017eim obitelj na okupu...- zaklju\u010dio je Grbi\u0107.