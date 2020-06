Hvidt: Omeyer me uvjerio da dođem u Omiš, ovdje je sjajno

Međunarodni kamp rukometnih vratara ove godine organizira se deseti jubilarni put i tim provodom smo u suradnji s alfom i omegom kampa Mariom Čaljkušićem napravili izbor Top 10 sudionika kampa...

<p>Od 22.do 28. lipnja u Omišu će se održati jubilarni, deseti po redu Međunarodni kamp rukometnih vratara, najbolji kamp takve vrste na svijetu, koga su u prošlosti pohodili najveći od najvećih, najbolji rukometni vratari. Kamp je krenuo bez velikih očekivanja, ali nakon par izdanja i brojnih čestitki koje je primao <strong>Mario Čaljkušić</strong>, alfa & omega projekta, bilo je jasno da je napravio nešto jedinstveno i dobro, nešto što privlači rukometne vratare i trenere iz cijeloga svijeta.</p><p> - U proteklih devet izdanja kroz kamp je prošlo preko 3500 sudionika i gostiju, a to su brojke koje nikoga ne mogu ostaviti ravnodušnim. Ovo deseto izdanje trebalo je biti najbolje i najposjećenije, no zbog pandemije korona virusa odradit ćemo ga smanjenim kapacitetom. Mnogi su se pitali hoće li se kamp uopće održati. Brojni sponzori i institucije su otkazali pokroviteljstvo kao i mnogim drugima no otkazivanje nikad nije bila opcija. Ponosan sam na sve što smo napravili u ovih deset godina, kad smo krenuli nitko nije ni znao za nas, a danas s ponosom mogu kazati kako je ovo najbolji kamp za rukometne vratare na svijetu. I ne samo to, kamp nam je otvorio i pružio mogućnost organiziranja i drugih velikih projekata, poput Masters Handball World Cupa te 'Scandi handball campa' - kazao je Čaljkušić.</p><p>Među Top deset rukometnih vratara koji su sudjelovali na prethodnim izdanjima Međunarodnog kampa rukometnih vratara izabrali smo (abecednim redom) legende kao što su Mirko Alilović, Mirko Bašić, Kari Aalvik Grimsbo, Jelena Grubišić, Kasper Hvidt, Roland Mikler, Thierry Omeyer, Dejan Perić, Marin Šego i Danijel Šarić, kojime će se u budućnosti svakako pridružiti mladi i perspektivni vratari koji tek dolaze na veliku scenu, a bili su već u kampu, kao što su Benjamin Burić, Filip Ivić, Vladimir Cupara...</p><h2>Mirko Alilović</h2><p>Mirko Alilović je jedan od najboljih vratara u povijesti hrvatskog rukometa, legenda koja je sudjelovala u brojnim velikim utakmicama i osvojenim medaljama, a ima ih Mirko ukupno sedam - broncu s OI iz Londona 2012., svjetsko srebro i broncu iz Hrvatske 2009. i Španjolske 2013. te po dva srebra i dvije bronce na europskim prvenstvima u Norveškoj i Austriji 2008. i 2010 te Srbiji i Poljskoj 2012. i 2016. godine. Tome treba dodati i šest naslova prvaka i osam osvojenih kupova te bezbroj individualnih priznanja...</p><p>- Dio sam ovoga kampa od prvoga dana, još dok je bio u Makarskoj, kada se skupilo nešto malo djece iz sedam zemalja, a u zadnjem smo izdanju imali sudionike iz gotovo 50 zemalja, što je jako ozbiljno i respektabilno dostignuće. Kamp i dalje raste i još uvijek ima puno toga što mladi mogu naučiti od bivših i još uvijek aktivnih vratara. U rukometu se kaže kako je vratar pola momčadi, a dosta klubova nemaju trenere vratara, a i oni koji ih imaju u većini slučajeva ne radi dovoljno dobro i kvalitetno, zbog čega padaju u vodu i talent, i želja za radom mladih. I to je veliki problem. Deseto izdanje kampa je priznanje i za hrvatski rukomet i za hrvatske trenere, koji svoje znanje dijele sa svom djecom svijeta. Nadam se da će neka od djeca koja su na Kampu učila od uzora poput Thierry Omeyera, Kaspera Hvidta... jednoga dana postati velika imena svjetskog rukometa. Tjedan dana je malo da bi mladi vratari savladali sve vještine, no prilika da upoznaju idole, da s njima treniraju, sigurno će mnogima biti dodatni impuls da ozbiljno prionu treningu nakon povratka kući.</p><h2>Mirko Bašić</h2><p>Mirko Bašić osvajač je dva Kupa prvaka s Metaloplastikom 1985. i 1986. godine, svjetski i olimpijski prvak s reprezentacijom Jugoslavije i mediteranski prvak s reprezentacijom Hrvatske. Fenomenalnu karijeru nagovijestio je prvom osvojenom medaljom na SP 1982. godine, kao zvijezda finala u kome je reprezentacija Jugoslavije izgubila nakon produžetaka od SSSR-a. Kao član stožera Hrvatske reprezentacije osvojio je svjetsko zlato u Portugalu 2003. godine. 'Baško' je bio idol najvećih golmana svjetskog rukometa, prije svih Thierry Omeyeru.</p><p>- Čast mi je što sam imao priliku raditi na kampu u biranom društvu bivših i sadašnjih velikana rukometnoga sporta. Na žalost, uslijed slabe materijalne situacije malo klubova ima mogućnost raditi s vratarima i manje – više su oni prepušteni sami sebi i rade ono što su vidjeli i naučili negdje drugo. To se malo po malo održava i na stanje u klubovima, i pogotovo u reprezentaciji. U hrvatskim rukometnim klubovima imamo problem s vratarima i ovaj kamp je jedan veliki poticaj da se počne ozbiljnije raditi, u svakom slučaju inicijativa za svaku pohvalu. Bio sam diljem svijeta na puno kampova i seminara, ali nikad na posebnom kampu za vratare na ovako visokom nivou. Ovdje se educiraju mladi vratari, ali i treneri koji imaju prilike raditi s njima i upotpuniti svoja znanja. Na ovakvom nivou to se nigdje u svijetu ne radi. Zbog toga sam počašćen što sam pozivan i što sam imao prilike učiti druge, ali i upotpuniti svoje znanje.</p><h2>Kari Aalvik Grimsbo</h2><p>Kad kažete Kari Aalvik Grimsbo, svi koji prate rukomet znaju o kome se radi, o jednoj od najtrofejnijih rukometašica u povijesti ovoga sporta. Osvojila je 13 medalja s reprezentacijom Norveške na velikim natjecanjima u paru sa Katrin Lunde, tri EHF Lige prvaka na golu Gyõra, bila je najbolji golman olimpijskih turnira 2012. i 2016. godine te MVP Final Foura EHF Lige prvaka 2019. godine, kada je i bila specijalni gost kampa. Nedavno se povukla u zasluženu igračku mirovinu.</p><p>- Drago mi je što sam napokon dobila priliku doći na kamp koji je poznat u cijelom svijetu, što sam mogla podijeliti svoja iskustva s ostalim kolegama te prenijeti znanje onima koji tek kreću našim putem. Iznenađena sam razinom i kvalitetom treninga i edukacije mladih, vjerujem da su im vježbe i interakcija s već iskusnim golmanima od velike pomoći, zbog toga što svi nemaju priliku raditi s trenerima vratara u svojim klubovima. Vjerujem da je ovo za njih vrlo vrijedno iskustvo i da će im pomoći u njihovim daljnjim karijerama.</p><h2>Jelena Grubišić</h2><p>Iako Jelena s reprezentacijom nije imala većih uspjeha, osim sudjelovanja na Olimpijskim Igrama u Londonu 2012. godine, 'Gruba' zaslužuje status jedne od najboljih golmanica u svjetskom rukometa. Dugo godina brani na visokom nivou, bila je zvijezda finala EHF Lige prvaka u trijumfu Bukurešta 2016. godine, i to nakon tri operacije koljena, a redovito je dio stručnog stožera kampa od kad se preselio u Omiš.</p><p>- Kad mladi rukometni vratar dobije priliku raditi s vrhunskim trenerima i demonstratorima, kad uči u direktnom kontaktu s njima, kao što je to slučaj na kampu, onda je to sjajna stvar i neprocjenjivo iskustvo. A kad nešto tako dobro zamišljeno i organizirano potraje toliko dugo kao što traje ovaj kamp, onda je to valjda najbolja potvrda njegove vrijednosti. Znam i sama koliko je to za mlade vratare važno jer sam i sama tražila priliku gdje gledati ili upoznati svoje idole. Drago mi je da sam dobila priliku svoja znanja prenijeti mlađima, djeci koja odrastaju uz rukomet, družiti se s njima i otvarati im nove vidike.</p><h2>Kasper Hvidt</h2><p>Kasper Hvidt, čuveni 'Psiho', vratar karakterističnog stila branjenja i neiscrpne energije na svakoj utakmici. Osvojio je pet medalja s reprezentacijom Danske, bio je heroj Eura 2008. godine i najbolji vratar prvenstva u Lillehammeru na kome su Danci osvojili svoje prvo zlato. Branio je u svim najboljim španjolskim klubovima u zlatno doba Lige ASOBAL - Ademar Leonu, Portlandu i Barceloni. Poslije karijere posvetio se privatnom biznisu, radu u tvrtki koja se bavi e-sportom.</p><p>- Na kamp me pozvao Mario Čaljkušić a najbolja preporuka bile su mi riječi 'Titi' Omeyera, koji mi je preporučio dolazak rekavši kako ću imati priliku podijeliti svoje znanje, ali i nešto novo naučiti. I nisam pogriješio što sam došao. Kamp je doista organiziran na visokom profesionalnom nivou i nudi jako puno svim polaznicima. Prije svega razne stilove branjenja. Meni se osobno sviđa 'balkanski' stil branjenja, ali i 'skandinavski' daje odlične rezultate i teško je reći koji je bolji. Činjenica je da su Švedska i bivša Jugoslavija među prvima počele ozbiljno raditi s golmanima prije 30-40 godina, i to im je donijelo dobre rezultate, zbog kojeg ove zemlje i imaju najbolje golmane na svijetu.</p><h2>Roland Mikler</h2><p>Roland Mikler bio je najbolji golman EHF Lige prvaka 2016. godine a uz Nandora Fazekaša najbolji mađarski golman. Godinama stup igre najboljih mađarskih klubova Veszprema i Pik Szegeda i najbolji učenik velikog trenera golmana i stalnog sudionika kampa Harisa Porobića.</p><p>- Projekt kampa rukometnih golmana je jako dobro zamišljen i zanimljiv, radi se s djecom iz čitavog svijeta i vjerujem kako im je barem djelić savjeta koje smo im davali pomogao u daljnjim karijerama. Ozbiljan je problem to što većina klubova nema trenera golmana, tako se gubi jako puno talentirane djece s kojom treba raditi iz dana u dan. Mi smo tu da im pokažemo što mi radimo u klubovima, kako bi oni naučili vježbe i sami izabrati svoj put i ono što im najviše odgovara. Uživao sam u suradnji i s drugim demonstratorima i moram priznati da sam i sam, ma koliko iskusan bio, naučio neke nove stvari.</p><h2>Thierry Omeyer</h2><p>Na prvo zlato čekao je Thierry Omeyer sve do svoje 25. godine, sve do Svjetskog prvenstva 2001. godine, kada je u reprezentaciji Francuske imao epizodnu ulogu, a do kraja karijere ih je osvojio još devet! Ukupno 14 medalja s velikih natjecanja. Prvi veliki klupski trofej u kome je imao aktivnu ulogu bila je Liga prvaka s Montpellierom 2003., a vrhunac karijere doživio je u dresu Kiela, s kojim je tri puta osvajao Ligu prvaka u razdoblju 2006. - 2013. godine. Bio je i najbolji rukometaš svijeta 2008., MVP SP 2015... Njegova silueta je na logu kampa, na kome je boravio dva puta, prvi put na prvom izdanju 2011. godine. Najtrofejniji je golman svih vremena, a karijeru je zaključio prošlog ljeta.</p><p>- Prvi put sam boravio u Hrvatskoj a da nisam igrao utakmicu, tako da sam imao priliku vidjeti dio vaše prekrasne obale, uživati u suncu i moru i sudjelovati u radu kampa. Bila mi je čast i zadovoljstvo raditi u odabranom društvu vrhunskih vratara. Sudjelovao sam na dosta kampova, ali ovo je prvi ovakav specijalizirani kamp za vratare, i to u vremenu kada su mladi uglavnom prepušteni sami sebi. Dok sam branio u Montpellieru imao sam posebnog trenera, a u Kielu sam se recimo morao snalaziti sam.... Ovo je odlična ideja, hvala organizatorima na pozivu i rado ću se odazvati pozivu i idućih godina ako mi to obaveze dozvole.</p><h2>Dejan Perić</h2><p>Mnogi ga smatraju jednim od najboljih golmana svih vremena. S Celjem i Barcelonom u dvije sezone 2004. i 2005. godine osvajao je Ligu prvaka, a njegov angažman u Barcelonu 2004. godine morao je odobriti osobno predsjednik sportskog društva Laporta zbog toga što su morali probiti planirani budžet. Bio je dio generacije koja je u Rijeci 1987. osvojila svjetsko juniorsko zlato, a s reprezentacijom SRJ osvojio je broncu na SP 1996. i 1999. godine. Uspješan je i kao trener vratara, tako je u Vardaru od Dejana Milosavljeva u svega jednoj sezoni zajedničkog rada od totalnog anonimusa napravio najboljeg golmana u Ligi prvaka 2019. godine.</p><p>- Od vratara u rukometu se uvijek puno očekuje, zna se koliko je važan taj segment u konačnom uspjehu pojedine momčadi, i stoga im treba posvetiti i puno više pozornosti. Ako ne postoji razrađen plan i program kako se i što radi kroz cijelu godinu, ne možemo ni tražiti njihove kvalitetne izvedbe. Kamp je odlična podloga, da mladi vratari vide kako rade najbolji, nauče od njih što više, i onda to kroz godinu usavršavaju. Dolazak najvećih svjetskih vratarskih imena na kamp dokaz je da je riječ pravom projektu i siguran sam da će on ući u kalendare svih najvećih rukometnih klubova i reprezentativnih stožera.</p><h2>Marin Šego</h2><p>Marin Šego debitirao je za reprezentaciju Hrvatske na Svjetskom prvenstvu 2011. godine, osvojio EHF Ligu prvaka s Kielceom 2016. godine, na golu Pik Szegeda bio je najbolji igrač finala mađarskog doigravanja, u kome je njegova momčad 2018., poslije 11 godina prekinula dominaciju Veszprema. Šego je dugogodišnji član stručnog tima kampa. Konačno je dočekao i svoju priliku u reprezentaciji Hrvatske, kao prvi golman bio je osvajač srebrne medalje na Euru 2020 ove zime. </p><p>- Ovo je najveći i najbolje organizirani kamp za rukometne vratare, mnogi se trude širom Europe napraviti nešto slično, ali nitko to ne radi tako dobro kao ekipa okupljena oko Marija Čaljkušića. Nigdje kao u Omišu nema toliko kvalitetnih vrhunskih trenera i demonstratora, svake godine dođe i 15 - ak vratara koji još uvijek aktivno brane, a to je neprocjenjivo iskustvo za mlade na početku karijera, koji ih vide i uče od njih. Djeca su presretna što imaju priliku raditi s najboljim svjetskim vratarima, to vam je kao da organizirate nogometni kamp, i da vam dođu Messi i Ronaldo. Svi mi koji dolazimo, dolazimo podijeliti svoja znanja i iskustva s mlađima. Na kampu svake godine bude i raznih tehnoloških noviteta koja pomažu u treninzima. U većini klubova vratari su najvažnija karika a oni u 90 posto slučajeva nemaju svog trenera. To je veliki minus zbog čega ovoj djeci kamp dobro dođe. Iako u sedam dana nije moguće naučiti sve, znanja i iskustva koja mladi vratari steknu na kampu, prava su podloga za njihov samostalni rad kroz sezonu.</p><h2>Danijel Šarić</h2><p>Danijel Šarić bio je najbolji vratar Svjetskog prvenstva 2015. u Kataru, osvajač srebrne medalje na SP 2015. godine i sudionik Olimpijskih igara 2016. godine. Kao član Barcelone osvojio je dvije EHF Lige Prvaka 2011. i 2015. godine, junak finala iz 2011. godine u Kölnu, i jedna od najvećih vratara prošlog desetljeća. Vjerojatno jedini rukometni vratar na svijetu koji je branio za tri reprezentacije: Jugoslaviju, Bosnu i Hercegovinu i Katar.<br/> - Kad su me organizatori pozvali na prvo izdanje Kampa 2011. godine odazvao sam se jer mi je to izgledalo kao jedna izvrsna ideja. Rad s mladim golmanima, prilika da nešto pokažem ali i da sam naučim neke nove stvari.... Definitivno sam želio biti dio te priče i pomoći da se ona razvije. Kad sam se nakon četiri godine vratio, zatekao sam jako puno pozitivnih stvari i puno više mladih vratara sa svih strana svijeta. Očito se dobar glas o ovom projektu proširio cijelim svijetom, a svi znamo kako je najbolja reklama ona koja se prenosi od usta do usta, kad djeca prenose lijepa iskustva svojim vršnjacima. Ovo je ozbiljan projekt koji ima veliku budućnost i drago mi je da sam bio dio njega u samim početcima.</p>