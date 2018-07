I Amerikanci su ostali u čudu kako su dočekani naši Vatreni

Hrvatska nogometna reprezentacija ostvarila je najveći uspjeh u povijesti hrvatskog nogometa, ali i sporta općenito. Vratili su se Vatreni sa Svjetskog prvenstva u Rusiji okrunjeni srebrom, a u domovini su dočekani na pravi način.

Stigli su oni na Trg bana Josipa Jelačića nešto iza 21 sat, a onda je tamo uslijedila erupcija oduševljenja. Više od pola milijuna ljudi odmah je započelo sa skandiranjem, palile su se bengalke, pjevale navijačke pjesme, zalijevalo se pivom, skakalo, veselilo...

Snimke s dočeka hrvatskih reprezentativaca obišle su svijet, a svi su ostali zaprepašteni onime što je hrvatski narod priredio za njihove heroje.

Cijeli svijet je u čudu komentirao slavlje brojnih Hrvata koji su Vatrene dočekali na spektakularan način, a iznimka nije bio niti novinar uglednog ESPN-a Darren Rovell koji također nije krio oduševljenje snimkama iz Zagreba.

I thought Philadelphia’s parade for the Eagles was insane. Then I saw Croatia’s homecoming today for their World Cup players 😳 pic.twitter.com/KX0HyiRPGQ