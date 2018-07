I dalje smo 5. favorit za titulu, ali Ruse definitivno prolazimo!

Završetak osmine finala Svjetskoga nogometnog prvenstva prilika je da se još jednom podvuče crta i vidi tko s kakvih pozicija ulazi u završni boj za medalje na ruskom Mundijalu.

Hrvatska je, nakon dramatičnog prolaska preko Danske u Nižnjem Novgorodu, ostala na petom mjestu favorita, prema portalu SofaScore. Brazil je zadržao prvo mjesto, a ispred Hrvatske upala je Francuska nakon dominantne predstave protiv Argentine.

S prvenstva, pa tako i drugog mjesta koje je držala na ljestvici power-rankinga, ispala je Španjolska, a Engleska je preskočila Belgiju. Ipak, razlika između trećeplasirane Engleske i petoplasirane Hrvatske iznosi samo dva boda, što dovoljno govori o izjednačenosti preostalih sudionika.

Iza "vatrenih" smjestili su se Urugvajci i Šveđani, a najmanje šansi za osvajanje titule na Lužnjikiju 15. srpnja imaju domaćini Rusi, naši protivnici u subotnjem četvrtfinalu u Sočiju.

Statističari SofaScorea sastavili su ljestvicu uz pomoć nekoliko faktora koji imaju različitu težinu vrednovanja. Tako bodove reprezentacijama donose analitičke procjene njihove kvalitete i igara na terenu, matematički obrađeni i modelirani koeficijenti kladionica, povijesni rezultati kroz model ELO, ocjene u SofaScoreu i još nekoliko faktora.

Power-ranking SofaScorea nakon osmine finala SP-a:

And then there were 8. Power rankings for the final eight teams aiming for glory.#WorldCup #Rusia2018 #SofaScorePowerRankings pic.twitter.com/D7Hk6dgY3B