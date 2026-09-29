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I dok se ne zna što će biti s rješenjem za novi Maksimir, Roma će dobiti moćan stadion

Piše Ivan Tomašković,
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I dok se ne zna što će biti s rješenjem za novi Maksimir, Roma će dobiti moćan stadion
Foto: AS Roma
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Vrijednost čitavog projekta procjenjuje se na ogromnih 1,3 milijardi eura i bit će financiran privatnim novcem

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I dok se čeka što će točno biti s međunarodnim natječajem za novi Maksimir i odabrano rješenje, Roma je dobila "zeleno svjetlo" za izgradnju svojeg stadiona. Konačno više ne postoje nikakve birokratske prepreke za početak gradnje spektakularnog zdanja koje će postati novo obilježje Rima nakon što je projekt vrijedan više od milijardu eura dobio povoljno mišljenje o izvedivosti.

Radovi bi trebali početi u proljeće iduće godine i simbolično će se poklopiti s obilježavanjem stogodišnjice kluba koji okreće novu stranicu, a za nešto više od dvije godine stadion bi trebao biti u funkciji. Vrijednost čitavog projekta procjenjuje se na ogromnih 1,3 milijardi eura i bit će financiran privatnim, a ne javnim novcem. Napomenimo samo, radi se iznosu koji je otprilike šest puta veći od predstavljenog projekta novog Maksimira. 

S planiranim kapacitetom od 60.605 mjesta, očekuje se da će stadion postati jedno od najimpresivnijih novih nogometnih arena u Europi. Također, stadion će imati oko 5.500 premium sjedala, uz skyboxove, lože na razini terena i bogat ugostiteljski sadržaj. Unutrašnjost zdanje će uključivati klupski muzej, službenu klupsku trgovinu, restorane, maloprodajne prostore, konferencijske i korporativne prostore, pretvarajući stadion u destinaciju koja nadilazi same utakmice. U analizama se očekuje kako će prihod stadiona biti 154 milijuna eura neto godišnje.

Područje na kojem će se graditi stadion obuhvaćat će devet hektara zelenih površina. Cijelo područje bit će uronjeno u ogroman, potpuno održiv park koji se proteže na gotovo 93.000 četvornih metara, s 8.000 četvornih metara rekreacijskih površina i sadnjom 819 novih stabala.

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