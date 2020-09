I drugi Hrvat u polufinalu US Opena: Hoćemo li nakon 50 godina opet dobiti pobjednika?

Hrvatska će u Paviću i Mektiću imati čak dvojicu u polufinalu parova, a pobjednika u muškom paru na US Openu čeka još od 1970. godine i Nikole Pilića

<p>Hrvatski tenisač <strong>Mate Pavić</strong> (27) sa svojim partnerom, Brazilcem Brunom Soaresom, plasirao se u polufinale US Opena svladavši Britance Jamieja Murrayja i Neala Skupskog s 6-2 7-6 (4). U polufinalu ih čekaju bolji iz ogleda Bopanna/Shapovalov i Rojer/Tecau.</p><p>U drugog polufinalnom meču naša uzdanica <strong>Nikola Mektić</strong> i Nizozemac Koolhoof će svoju ulaznicu za finale tražiti preko Rama i Salisburyja, pa će Hrvatska imati čak dvojicu u polufinalu parova, a pobjednika u muškom paru na US Openu još od 1970. godine i Nikole Pilića. </p><p>U pojedinačnom muškom dijelu ždrijeba Zagrepčanin <strong>Borna Ćorić</strong> (23) u četvrtfinalu čeka Nijemca ruskog podrijetla Alexandar Zverev. Zverev je u ovom meču favorit, no Borna je preokretom protiv Tsitsipasa pokazao da je veliki borac, kao i još mnogo puta u karijeri, i da je igrač koji se nikad ne predaje.</p><p>Borna bi eventualnom pobjedom u polufinalu igrao protiv boljega iz dvoboja Shapovalov i Carreno Busta. Danas će u meču nadolazećih zvijezda snage na terinu odmjeriti Thiem i Auger-Aliassime.</p><p>Inače, četvrtfinale u singlu izborio je mladi Australac Alex de Minaur pobijedivši Kanađanina Vaseka Pospisila s 7-6 (6), 6-3, 6-2. De Minauru je to prvo Grand Slam četvrtfinale.</p><p>Svoj današnji meč odigrala je Serena Williams tijesnom pobjedom protiv Marije Sakkari, dok povratnica na terene Pironkova svoj meč igra protiv Alize Cornet.</p>