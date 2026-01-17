HRVATSKA - GRUZIJA 32-29 Radije bismo tvrditi da i Gruzija od ovog siječnja igra rukomet najviše razine i da je ovo do njih. Na 18-15 misli su otišle prema rutinskih +10, ali otišli smo u normabel završnicu i iskoristili prvi džoker zovi s Mamićem u 5-1 obrani
I Duvnjak je problijedio na tribini. Ne pita se izbornik bez razloga u reklami gdje su igrači
Čak je i kapetan na tribini problijedio već nakon 15 minuta. Kapetan je Domagoj Duvnjak. Jednom, uvijek. Dobio je slobodan vikend u klubu, vozio gotovo pet sati iz Kiela i stigao u Malmö. Da još motivira donedavne suigrače uoči otvaranja Europskog prvenstva pa, mislio je i on, isprati ih kao navijač, s kokicama ili bez, ali samo bez sekiranja. Barem protiv Gruzije.
