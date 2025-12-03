Obavijesti

Sport

Komentari 4
LEGENDA OBA KLUBA PLUS+

'I Garcia i Kovačević su pod upitnikom, nezadovoljnih je dosta. Nema tu tko napasti...'

Piše Tomislav Gabelić,
Čitanje članka: 4 min
'I Garcia i Kovačević su pod upitnikom, nezadovoljnih je dosta. Nema tu tko napasti...'
Foto: Matko Begović, Ivo Čagalj/PIXSELL

U velikom klubu osnovno je zadržati mir u svlačionici, a činjenica je da i na Poljudu i na Maksimiru ima dosta nezadovoljnih. I Garciji i Kovačeviću će trebati dosta znanja i umješnosti kako stvari zadržati pod kontrolom

Najveći derbi hrvatskog sporta Hajduk i Dinamo ne dočekuju u idealnom ozračju. Iako su i jedni i drugi na vrhu prvenstvene ljestvice odmakli pratnji na desetak bodova, i jedni i drugi imaju dosta problema, prosipaju bodove, muče se s igrom i kadrom, a i obojica trenera su pod velikim znakom pitanja. I Garcia i Kovačević su novi, od ljeta su preuzeli vođenje Hajduka i Dinama, i za obojicu je to bio veliki iskorak, najveći klubovi u dosadašnjim karijerama... 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
FOTO Bujna glumica ne boji se masnica: 'Želim boksački meč'
ATRAKTIVNA SYDNEY

FOTO Bujna glumica ne boji se masnica: 'Želim boksački meč'

Amerikanka Sydney Sweeney (27) jedna je od najpopularnijih glumica na svijetu. Oduševila je glumačkim sposobnostima, a i natuknula kako bi umijeće sa seta mogla prebaciti u stvarni život
FOTO Zabio je gol za Dinamo pa zaplakao, a osvojila ga je bivša misica s ubojitom ljevicom...
ONA MU JE NAJVEĆA PODRŠKA

FOTO Zabio je gol za Dinamo pa zaplakao, a osvojila ga je bivša misica s ubojitom ljevicom...

Borna Mohač Soldo, bivša miss sporta, supruga je nogometaša Marka Solde koji se vratio u Maksimir. Njezin suprug pustio je suzu nakon gola protiv Gorice, a Borna studira psihologiju i teniska je trenerica nakon što je i sama bila uspješna ljevoruka tenisačica
VIDEO Barcelona - Atletico 3-1: Olmo zabio za preokret pa se ozlijedio. Pogledajte sve golove
LA LIGA

VIDEO Barcelona - Atletico 3-1: Olmo zabio za preokret pa se ozlijedio. Pogledajte sve golove

Atletico je poveo u 19. minuti preko Baene, a Barca se vratila u 26. sjajnim golom Raphinhe. Lewandowski je mogao zabiti penal za preokret, ali je promašio, no Olmo je u 65. probio Oblaka, a Torres zabio za kraj

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025