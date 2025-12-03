U velikom klubu osnovno je zadržati mir u svlačionici, a činjenica je da i na Poljudu i na Maksimiru ima dosta nezadovoljnih. I Garciji i Kovačeviću će trebati dosta znanja i umješnosti kako stvari zadržati pod kontrolom
'I Garcia i Kovačević su pod upitnikom, nezadovoljnih je dosta. Nema tu tko napasti...'
Najveći derbi hrvatskog sporta Hajduk i Dinamo ne dočekuju u idealnom ozračju. Iako su i jedni i drugi na vrhu prvenstvene ljestvice odmakli pratnji na desetak bodova, i jedni i drugi imaju dosta problema, prosipaju bodove, muče se s igrom i kadrom, a i obojica trenera su pod velikim znakom pitanja. I Garcia i Kovačević su novi, od ljeta su preuzeli vođenje Hajduka i Dinama, i za obojicu je to bio veliki iskorak, najveći klubovi u dosadašnjim karijerama...
