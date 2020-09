'I Hrvati mogu za osam godina imati osvajača Tour de Francea'

Kod nas je sve individualni proizvod, Ivanišević, Vlašići, Kostelići, Ude... Kad napravimo sustav, kakav imaju Slovenci, siguran sam da ćemo imati odlične bicikliste, rekao je Vladimir Miholjević, najveće ime HR biciklizma

<p><strong>Tadej Pogačar </strong>(22) senzacionalno je osvojio Tour de France. Da, mala Slovenija, uz puno truda i sustavnog rada dogurala je da 2020. godine ima pobjednika najprestižnije utrke, koja se vozi od 1903. godine. Što o tome misli najveći hrvatski biciklist Vladimir Miholjević...</p><p>- Obzirom na broj stanovnika, to što Slovenci rade u svijetu biciklizma je čudesno. No, Slovenci imaju tradicionalno razvijen biciklistički duh. Pazite, uvijek su bilit tu, krenuli su s Bogdanom Finkom, koji je 1989. bio treći na juniorskom SP, potom su imalu rupu do Andreja Hauptmana, koji je 2001. bio treći na SP-u. Onda je to poteglo i otvorilo vrata slovenskim biciklisma.. No nakon ovoga sad je kod njih sve još izraženije, idu po školama i zovu djecu na biciklizam, rade na ergometrima, bave se skautiranjem djece, roditelji su spremni uložiti iz kućnih sredstava, kako bi se djeca bavila bicklizmom - objašnjava Miholjević, pa nastavlja:</p><p>- U Novom mestu im najveći centar, praktički djeca započinju sportske karijere baveći se biciklizmom... Iz te mase uvijek izađe neki talent. Gledajte, ovaj naš prostor je genetski sjajno promiješan i dokaz da možemo biti najbolji u sportovima u kojima se maksimalno posvetimo. Odnosno, da se može dosta toga uz minimalno ulaganje i maksimialno zalaganje, ali se time zapostavlja sustav.</p><p>I tu je apsolutno u pravu. Olimpijska odličja uglavnom su plod obiteljskog rada.</p><p>- Hrvatska ima Kosteliće, Blanku Vlašić, Sandru Perković, Saru Kolak, Filipa Udea, Draganju, Miloševića, Sinkoviće, no to je sve plod individualne fanatičnosti, obiteljski projekti... No da imamo sustav, onda bi takvi rezultati dolazili u serijama. Pazite, naši su svi uspjesi epske priče. Evo, uzmite za primjer Gorana Ivaniševića, epska priča. U Velikoj Britaniji toga nema, tamo su svi uspjesi plod sustava, strategije. U Velikoj Britaniji je kompletan olimpijski program financiran od lutrije. Slovenski biciklistički savez ima kvalitetan program za kadete, juniore i seniore do 23 godine, nastupaju na kupu nacija... Klinci se isprofiliraju... </p><p>No, ako mogu Slovenci, vjerojatno možemo i mi?</p><p>- Slovenci su izgradili sustav. U početku su bile neke polumomčadi, a danas su došli do toga da imaju 20 momčadi koje se bave skautiranjem klinaca - opisuje Vladimir Miholjević, sportski direktor Bahrain McLarena i najveće ime hrvatskog biciklizma.</p><p>Dobro, slažemo se, no može li Hrvatska jednog dana imati pobjednika Tour de Francea?</p><p>- Možemo! Mi Hrvati možemo napraviti isto što i sad Slovenci, ali tek za nekakvih sedam ili osam godina, sad još ne. Genetika s ovih prostora dopušta da budemo najbolji u sportovima, ali samo ako im se ozbiljno posvetimo. Za početak nam treba sustav, moramo imati zadovoljavajuću masu, regrutirati na World Tour momčadi... Savez programom mora pratiti najbolje. Ali, da, Hrvatska bi mogla imati pobjednika Toura de Francea - rekao je Miholjević, čiji je sin Fran (18), velika biciklistička nada Hrvatske.</p><p>Kao izlazni kadet, koji je tek napunio 18 godina pobijedio je na 19 cestovnih utrka, uključujući tri najveće u Italiji. U Sloveniji je lani osvojio kronometar kao ulazno juniorsko godište. Možda je on naš sljedeći natjecatelj na Tour de Franceu?</p><p>- Trebao bi, ali se nadam da bi mogao i Josip Rumac - završio je legenda hrvatskog biciklizma, direktor CRO Racea, sportski direktor u momčadi Bahrein McLaren, ali i brižan suprug i otac troje djece, Lare, Tare i Frana.</p>