I Insigne se već sam sebi smije: Opet su mu dali najviše klince

Napadač Napolija Lorenzo Insigne (26) je nogometaš neupitnog talenta. Na njegovim je leđima Napoli dogurao do drugog mjesta na tablici, samo šest bodova iza Juventusa, a pokazao se i kao jako bitna karika talijanske nogometne reprezentacije.

S druge strane, svi oni koji su imali priliku vidjeti ga, barem preko malih ekrana, znaju da je poprilično nizak. Iako je visok samo 163 centimetra, to nikada nije utjecalo na njegovu karijeru, ali je rezultiralo s nekoliko iznimno smiješnih situacija (kako za koga).

U talijanskom nogometu nepisano je pravilo da se Insignea uvijek upari s najvišim mogućim djetetom. Svi oni koji su u početku mislili da je u pitanju puka slučajnost, brzo su se razuvjerili, ali i dobro nasmijali.

Ovo su samo neke od takvih situacija:

Whoever is in charge of organizing Italy’s mascots is definitely taking the piss out of Insigne 😂 pic.twitter.com/Bm4TVxBfzL — MG (@BulletHeaderEN) March 23, 2018

Insigne would struggle to win a header against his mascot. pic.twitter.com/KNB2mDR9T1 — Si Lloyd (@SmnLlyd5) March 27, 2018

Šlag na tortu bila je Insigneova reakcija na nedjeljnoj utakmici protiv Milana, dok je na teren izlazio sa dva djeteta približno njegove visine. Smijeh nije mogao suzdržati ni on, a ni njegovi suigrači, a sa lica su mu se lako mogle pročitati misli: 'Zar opet?!'