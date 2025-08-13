Obavijesti

Komentari 8
I Vušković će biti dio spektakla! Upao u sastav u zadnji tren, lovit će prvi trofej protiv PSG-a

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: 1 min
Foto: John Walton/PRESS ASSOCIATION

Tottenham je prije dvije godine kupio Vuškovića od Hajduka za 12 milijuna eura, ali nije se mogao pridružiti klubu dok nije napunio 18 godina. Večeras će biti u zapisniku na utakmici protiv PSG-a

PSG i Tottenham večeras od 21 sat u Udinama igraju europski Superkup, a dio tog spektakla bit će i 18-godišnji Hrvat Luka Vušković

Prvotno nije trebao biti na popisu igrača, činilo se kako će uskoro na posudbu u njemački HSV, ali sjajna predsezona i neprilike s ozljedama u momčadi donijele su mu priliku karijere. 

Vušković je uvršten na popis od 22 igrača koji putuju u Udine, i to kao zamjena za ozlijeđenog lijevog beka Destinyja Udogieja. Talijanski reprezentativac muči se s ozljedom koljena i nije spreman za nastup, što je otvorilo vrata talentiranom Hrvatu. Iako su prvotne informacije sugerirale da će Vušković biti izostavljen kako bi se finalizirala posudba, trener Thomas Frank očito je promijenio mišljenje.

Reading v Tottenham Hotspur - Pre Season Friendly - Select Car Leasing Stadium
Foto: John Walton/PRESS ASSOCIATION

Odluka je uslijedila nakon Vuškovićeve impresivne predsezone. Posebno se istaknuo u debiju protiv Readinga, gdje je u samo osam minuta na terenu uspio upisati i gol i asistenciju, demonstriravši napadački potencijal unatoč tome što igra na poziciji stopera. Taj nastup, zajedno s konstantnim pohvalama stručnjaka za njegovu radnu etiku i fizičke predispozicije, očito je uvjerio vodstvo kluba da ga zadrži za važnu utakmicu. Tko zna, možda dobije pokoju minutu. 

Tottenham Hotspur Training - Bluenergy Stadium - Tuesday August 12th
Foto: Adam Davy/PRESS ASSOCIATION

Ovo uvrštenje predstavlja veliko priznanje za Vuškovića i krunu njegovog strelovitog uspona. Nakon što je u Hajduku postao najmlađi strijelac u povijesti kluba i ostvario rekordan transfer od 12 milijuna eura u Tottenham, kalio se na iznimno uspješnim posudbama. U poljskom Radomiaku i belgijskom Westerlu pokazao je zrelost i kvalitetu, a u Belgiji je čak osvojio i nagradu za gol sezone.

Iako posudba i dalje ostaje opcija kako bi osigurao kontinuitet igara potreban za razvoj, uvrštenje za finale Superkupa jasan je pokazatelj da Tottenham na njega ozbiljno računa. Za mladog stopera, ovo je potvrda da se naporan rad isplatio i prilika da se dokaže na najvećoj pozornici.

