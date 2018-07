I Messi je ohrabrio zarobljene dječake: Zajedno je sve moguće

Jedan od najvećih nogometaša svih vremena, ako ne i najveći, Lionel Messi također je stao uz dječake i njihovog trenera koji su prije skoro tri tjedna ostali zarobljeni u jednoj špilji u Tajlandu.

Četvorica su spašena u nedjelju, još četvorica u ponedjeljak, a u utorak bi trebali i ostali, iako je dan počeo novom kišom... A jedan je spasitelj poginuo.

Podrška za dječake i trenera stiže iz svih dijelova svijeta pa tako i od nogometaša Barcelone Lionela Messija koji je, kao UNICEF-ov ambasador, u kratkom videu rekao 'Juntos es possible' što u prijevodu znači 'Zajedno je sve moguće'.

“The 13” Cave Rescue: “Juntos Es Possible” “Together It’s Possible” - Message sent by UNICEF Goodwill Ambassador Lionel Messi to the Royal Thai Embassy in Argentina. pic.twitter.com/UdwSnh8o5X