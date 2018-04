'I mi smo krivi što je Bradarić bio na tom mjestu isključenja'

Najprije pitanja o gostovanju kod Belupa. To mi je sada daleko najbitnije od svega, govorio je danas pred novinarima Rijekin trener Matjaž Kek, svjestan kako ga čekaju pitanja o konstataciji Zdravka Mamića da je 'Kek, sa sucem Batinićem, nedavno prevario Dinamo, a sada baca mrlju na Dinamovu pobjedu nad Rijekom'

Opatijski je Slovenac na kraju emitirao 'kekovsku', izjavu, na razini vrhunskih komunikatora i PR-ova.

- Ja bacio mrlju na Dinamovu pobjedu nad nama? Pa valjda smo svi u klubu, ali ama baš svi, od predsjednika Miškovića nadalje, istaknuli zasluženost te Dinamove Kup-pobjede. To nitko nije činio spornim. A ostatak priče... Poznavajući gospodina Mamića i njegovu ljubav prema njegovom klubu, znam da on poštuje mene i moju ljubav prema mom klubu i to da štitim i uvijek ću štiti svoje igrače. Pa makar igrali s Dinamom u Maksimiru!

O Belupu?

- Nema trenera koji mene ili Rijeku poznaje bolje od Tome Ivkovića. On je Belupu donio novu fizionomiju, baš ih je dobro ukomponirao, a nekako je baš protiv nas uvijek trenerski inspiriran. Imaju i rutinere koji su iskustvo skupljali u jakim inozemnim ligama, imaju zanimljivu mladost... Znači: treće gostovanje u nizu, a jednako teško kao dva prethodna.

U Splitu remi, na Maksimiru poraz, u Koprivnici?

- Sva tri boda. Bodovi su cilj. Neće igrati kartonirani Punčec i Bradarić, a vraća nam se Čolak. Nismo bili dobri u prvom poluvremenu u Zagrebu i na momente utakmice u Splitu. Kao da nas je uljuljalo toliko medijskog spominjanja da su nam i igra i momčad već formirani. Hoću pozitivnu agresiju i trku od 1.-90. minute. Samo smo tako ona prava Rijeka.

Bradarića čekaju sankcije, možda i drakonske.

- Ne razmišljam o tome koliko će utakmica dobiti Bradarić. Bio sam na licu mjesta, blizu, znam što se dogodilo. I mislim da smo i mi, kao klub, krivi što se Bradarić našao tamo nakon utakmice, a već je bio isključen!