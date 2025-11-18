Obavijesti

VELIKA PODRŠKA

I Modrić će večeras navijati za BiH! Poznati novinar objavio prepisku s Lukom: Ajmo, Bosno

Piše Zdravko Barišić,
I Modrić će večeras navijati za BiH! Poznati novinar objavio prepisku s Lukom: Ajmo, Bosno
Foto: Instagram

Kad ti maestro nogometa Luka Modrić sinoć, odmah nakon pobjede Hrvatske nad Crnom Gorom, pošalje poruku: “Ajmo Bosno”, objavio je Sabahudin Topalbećirević

Hrvatska je jedina reprezentacija iz regije koja je osigurala nastup na Svjetskom prvenstvu, a večeras nam se može pridružiti Bosna i Hercegovina.

Nakon niza rezultatskih padova i turbulencija posljednjih godina, 'Zmajevi' su se konačno stabilizirali pod vodstvom izbornika Sergeja Barbareza i došli na korak od Mundijala prvi put nakon 2014. godine. Večeras od 20.45 sati u Beču gostuju kod Austrije u izravnom dvoboju za prvo mjesto u skupini. 

Tuzla: Susret Bosne i Hercegovine i Rumunjske u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Tuzla: Susret Bosne i Hercegovine i Rumunjske u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Cijela nacija je na nogama, a BiH će imati podršku oko 25.000 svojih navijača koji su najavili invaziju na Beč. Uz to, imat će velikog navijača i u jednom od najvećih veznjaka svih vremena.

Poznati bh. sportski novinar Sabahudin Topalbećirević je na društvenim mrežama objavio prepisku s hrvatskim kapetanom Lukom Modrićem. Naš maestro zaželio je susjedima plasman na Svjetsko prvenstvo. 

- Paša moj. Veliki pozdrav i nadam se da će Bosna proći. Ajmo, Bosno - poruka je koju mu je poslao hrvatski velemajstor.

U opisu objave Topalbećirević je napisao:

- Što znače pobjede, nada i interes… Kad ti maestro nogometa Luka Modrić sinoć, odmah nakon pobjede Hrvatske nad Crnom Gorom, pošalje poruku: “Ajmo, Bosno”. Hvala ti, Luka majstore, prijatelju, u ime svih nas. A mi danas moramo vjerovati da možemo. Idemooo - napisao je Topalbećirević. 

