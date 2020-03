I njih je prevario: Televizija je objavila sliku krivog Messija...

Jeste li čuli za Iranca Rezu Parastesha. Dobro, vjerojatno niste zapamtili ime i prezime, ali zato ga znate po izgledu. Riječ je o Irancu koji je stekao slavu samo zbog toga jer izgleda kao Leo Messi. Čovjek je shvatio da mu to može pomoći u životu, pa se počeo sve više 'furati', a ljudi su povjerovali. Pogotovo neke djevojke.

Čovjek je pustio istu bradu kao Argentinac, napravio istu frizuru i počeo 'operirati' po Iranu i zavoditi. On je svoju sličnost s Messijem koristio kako bi privukao pažnju te je spavao s čak 23 žene, a kada su shvatile da je ipak riječ o 'lažnjaku', tužile su ga za lažno predstavljanje. No toliko 'baca' na Messija da je uspio prevariti i jednu francusku televiziju.

Foto: Twitter

Pričali su o sportašima koji su donirali za borbu protiv korona virusa, u centru pažnje bili su Roger Federer i Leo Messi koji su donirali najviše, ali onda je nestalo i slike i tona. Režija je očito prilog radila u '5 do 12' pa su samo na brzinu stavili Messijevu sliku, misleći da ne mogu pogriješiti. Ali problem je što je to bio krivi Messi. Uz bok Federera pojavio se lažni Leo, Reza Parastesh.

Foto: Instagram/MICHAEL DALDER/REUTERS/PIXSELL

Gaf koji nas je nasmijao u ovo vrijeme kada nam baš i nije do smijeha, a najzadovoljniji poslije svega će biti iranski Messi kojem su Francuzi učinili uslugu. Dobio je besplatnu reklamu ni kriv ni dužan i tako povećao svoju popularnost. A to će mu možda i povećati uspjeh kod ljepšeg spola jer sada ima i dokaz da je on Leo Messi.

