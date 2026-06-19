I NK Varaždin objavio cijene godišnjih ulaznica: malo više će platiti oni koji prvi put kupuju

Prvak Dinamo objavio je cijene godišnjih ulaznica. One su oko 12 posto skuplje nego prošle sezone. Cijene godišnjih ulaznica objavio je i Nogometni klub Varaždin koji je prošle sezone stigao do povijesnog 3. mjesta u Supersport HNL-u.

- Započinje razdoblje prvokupa za prošlosezonske pretplatnike koje traje do petka, 26. lipnja te omogućuje vlasnicima prošlosezonskih godišnjih ulaznica da zadrže svoja dosadašnja mjesta na tribinama - stoji na stranicama Nogometnog kluba Varaždin.

Godišnja ulaznica omogućuje ulaz na sve domaće utakmice NK Varaždina tijekom sezone 2026./2027., uključujući susrete UEFA Konferencijske lige, SuperSport Hrvatske nogometne lige i SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa te prijateljske utakmice.

Vlasnici godišnjih ulaznica tako će moći gledati susret 2. pretkola Konferencijske lige protiv Hradeca. Prošle sezone cijena godišnjih ulaznica iznosila je 150 za tribine Zapad Lijevo i Zapad Desno, a 200 eura za Zapad Sredina. Ove godine godišnje ulaznice su od 17 do 20 posto skuplje ovisno o tribini.

Cijene godišnjih ulaznica:

Zapad Lijevo i Zapad Desno: 180 €

Loža A (Zapad Sredina): 250 €

Članovi kluba Ponosni Varaždinec ostvaruju 20% popusta, pa godišnju ulaznicu mogu osigurati po sljedećim cijenama:

Zapad Lijevo i Zapad Desno: 140 €

Loža A (Zapad Sredina): 200 €

Tako godišnje ulaznice mogu kupiti po gotovo identičnim, pa i nižim cijenama kao i prošle sezone.