I Portugalci nisu zadovoljni suđenjem na utakmici

Nakon sudara Hrvatska-Portugal, više se priča o sucu, VAR-u, vrsti frizure i detektorima u lopti nego o samom nogometu. Dok se Hrvati žale na poništenje pogotka za izjednačenje zbog Matanovićeve kose, Portugalcima nisu zadovoljni trajanjem utakmice u kojoj su do zadnje nanosekunde strepili od produžetaka i penala.

- 17 minuta sudačke nadoknade je neopravdano. Teško je objasniti te trenutke. Nismo htjeli igrati produžetke, a na kraju smo odigrali jako dugo poluvrijeme - rekao je Rúben Neves, piše Record.

- Momčad se jako dobro borila i branila kako je trebalo. Na kraju je postignut taj gol koji je, srećom, poništen - nastavio je Neves pa otkrio što je trener tražio od njega.

- Često su ulazili u naš šesnaesterac, a ja sam ušao kako bih uravnotežio momčad u obrani kako bismo mogli dulje zadržati posjed lopte. Uspjeli smo pobijediti, a sada je vrijeme za odmor i pripremu za sljedeću fazu. Portugal će pobijediti! - dodao je Neves.