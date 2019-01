I prvi Dinamov stranac bio je Nigerijac: Štef umro s 25 god.

Iyayi Atiewmen i Komnen Andrić posljednja su dva stranca u Dinamovoj povijesti, a to su ukupno 87. i 88. strani nogometaši zagrebačkog kluba (ne računajući Sammira, Eduarda da Silvu i Marina Leovca) otkako je HNL-a. No, Dinamo je strnce dovodio i prije, prvo inozemno lice u povijesti 'modrih' bio je prilično nepoznati Samuel Okwaraji. Ili kako su ga tih dana u Maksimiru zvali - Štef.



Riječ je o bivšem reprezentativcu Nigerije (osam nastupa) koji je u sezoni 1985/86. za plave skupio jedan službeni nastup, Okwaraji je za 'modre' zaigrao protiv Prištine (4-3) u sklopu 29. kola lige. Prvi Nigerijac u povijesti Dinama kasnije je još nastupao za Austriju Klagenfurt, Stuttgart i SSV Ulm, a onda tragično preminuo tijekom kvalifikacijske utakmice za SP 1990. godine između Nigerije i Angole. Bilo mu je samo 25 godina...

Samuel Okwaraji je bio vrlo zanimljiv lik. Diplomirao je pravo u Rimu, govorio nekoliko jezika, nogometnu karijeru započeo u omladinskoj školi Rome, nakon čega je stigao u Dinamo. Nigerijski ga mediji i dan danas opisuju kao lidera njihove svlačionice, igrača koji je frizurom podsjećao na Ruuda Gullita.

Čim smo počeli zivkati neke protagoniste iz Dinamove sezone 1985/86. stigao nam je iznenađujući odgovor.

- Sine, vjeruj mi, ja se uopće ne sjećam tog igrača. Pa je li on kod mene uopće igrao? Kažeš Nigerijac? Joj, pa takve mi stvari nimalo ne služe na čast, ali eto, ne mogu sad pričati o nekome koga se uopće ne sjećam - kratak je bio tadašnji trener Dinama Ćiro Blažević.

Nešto više o izvjesnom Okwarajiju uspjeli smo saznati kod tadašnje zvijezde modrih Milivoja Bračuna.

- Da, sjećam ga se. On je bio malen, sitan, ali brz i eksplozivan. Vidjelo se da zna igrati, da je vižljast i neugodan, ali mu se nije bilo jednostavno snaći u Zagrebu. Bio je jako mlad, u Dinamo je stigao u zimskom periodu, nije se mogao snaći po snijegu i vrlo niskim temperaturama. A i kod nas je vladala žestoka konkurencija. Bio je on dobar, ali ne kao Atiemwen - poručio je Bračun.

Važna obrambena karika Dinama tada je bio Slavko Ištvanić.

- Uh, kad je to bilo, ne sjećam ga se baš najbolje. Samuel Okwaraji je bio brz i okretan, znao je on dosta, ali su ga 'ubili' vremenski uvjeti i snijeg. Nije se mogao prilagoditi ovdašnjim uvjetima, ali kasnije je igrao i Bundesligu u Stuttgartu, tak da nije bio loš igrač. Opet, mislim kako je Atiemwen puno moćniji i konkretniji, te kako će biti veliko pojačanje za ovaj Dinamo.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Nigerijci na njega i danas gledaju kao velikog patriotu koji je iznad svega volio domovinu. I koliko god to čudno zvuči(lo), Okwaraji je Nigeriji predstavljao ono što je Pele značio Brazilcima ili pak Maradona Argentincima. Dapače, ispred nacionalnog stadiona u Lagosu stoji njegov spomenik, u čast velikom domoljubu, nogometašu koji je Nigeriju stavljao ispred svega.

Jednom je tako kao igrač Ulma dobio poziv u reprezentaciju, no tadašnji trener njemačke momčadi tražio je od Nigerijskog nogometnog saveza 45 tisuća dolara kako bi ga pustio u nacionalnu vrstu. Naravno, Okwarajiju se to nije svidjelo, pa je bijesan uletio u trenerovu kabinu vrišteći.

- Ja sam diplomirani pravnik, znam kakav sam ugovor ovdje potpisao i na kakva sam prava pristao. Ali baš nigdje, ne piše da ne mogu igrati besplatno za svoju domovinu. Svidjelo se vama ili ne, ja odlazim igrati za Nigeriju - poručio je tada Okwaraji.

A Štefa je sada u Maksimiru naslijedio - Beli. Iyayi Believe Atiemwen, drugi Nigerijac u modroj povijesti. Sada već bivši igrač Gorice u Dinamu je zadužio dres s brojem 20, pa na svom predstavljanju kratko rekao:



- Jako mi je drago što sam u Dinamu. Je li mi bilo teško otići iz Gorice? Ne, nije. To je nogomet. Lijevo krilo? Ma ja mogu igrati sve pozicije u veznoj liniji, ali najbitnije mi je da igram - rekao je Atiemwen, pa dodao:



- Još sam na početku sezone rekao kako želim stići do 15 prvenstvenih golova, tako mi je to sada primarni cilj. Želim ispuniti svoje obećanje i stići do brojke od tih 15 golova. Od igrača Dinama najviše me se dojmio Dani Olmo, on stvarno može napraviti veliku karijeru. Da, vjerujem da mogu pomoći Dinamu u dvobojima s Viktorijom Plzen.