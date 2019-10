Ronaldo je nazvao Rakitića da dođe u Juve, ali bio je preskup

Na trenutak se činilo da će Ivan Rakitić pustiti suzu, glas mu je zadrhtao dok je jučer pričao o svemu što mu se događalo u prethodnih nekoliko mjeseci u kojima je preskočio dva okupljanja reprezentacije, ali i kao jedan od stožernih igrača bez objašnjenja završio na klupi za rezerve Barcelone uz minimalnu minutažu. No najviše su ga zaboljeli napisi da više ne želi igrati za Hrvatsku.

- Bilo mi je bolno čitati i slušati da ne želim igrati za reprezentaciju. Poštujem svačije mišljenje, ali meni je bilo jako bolno takve stvari čitati jer su to neistine... - započeo je Ivan, kome je vrlo brzo glas zadrhtao:

- Nitko nema veću želju i ne osjeća veću ljubav prema Hrvatskoj od mene. Ostavio sam državu koja mi je dala sve, Švicarska je meni i mojoj obitelji dala priliku da budemo dio njih, dali su nam sve... Ali moje srce kuca za Hrvatsku, moja ljubav je maksimalna - rekao je emotivni Raketa te pojasnio kako se nije odazvao na zadnja dva okupljanja reprezentacije zbog toga što nije mogao biti 100% unutra zbog svega što se događalo a nije želio lošim raspoloženjem opterećivati svoje suigrače.

- Mislio sam da je najbolje za mene i reprezentaciju da pokušam isprazniti glavu i doći 100 posto spreman. Tada to nisam mogao biti ja, i mislim da je korektno i pošteno da pokažem respekt prema suigračima. Ne volim biti loše volje, glavom na drugom mjestu... Hvala izborniku na lijepim riječima i razumijevanju, kao i svim suigračima koji su mi dali mogućnost da preskočim te dvije utakmice, prije svih kapetanu Luki. Situacija koja se nakupila u klubu je bila jako teška i neočekivana, i morao sam to ostaviti iza sebe, pripremiti se kako bih dao sve od sebe za dobrobit naše reprezentacije.

A događalo se u proteklih par mjeseci puno toga, situacija u Barceloni je bila sve samo ne normalna, i nikome nije jasno zbog čega je Ivan završio na klupi. Pa ni njemu! Istina je da je za njega bilo dosta interesa ovoga ljeta, prije svih PSG-a i Juventusa, navodno ga je čak i Ronaldo osobno nazvao i potvrdio mu želju svih u svlačionici Juventusa da im se priključi, no Barcelona je za njega tražila 50 milijuna eura i posao je propao.

- Ne znam što će biti dalje. Teško je i neugodno, želim igrati za Barcelonu a ne samo biti dio te momčadi. Dat ću sve od sebe da u idućim utakmicama pokušam promijeniti tu situaciju. Imam ugovor još par godina, nema boljeg mjesta za igrati od Barcelone, najboljeg kluba na svijetu, ali želim igrati, a ne uživati u šetnjama gradom i uživanju u moru...

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

Saznali smo kako je Rakitić u protekla dva mjeseca obavio odvojene razgovore s predsjednikom Barcelone Josepom Bartomeuom, trenerom Ernestom Valverdeom i kapetanom Leom Messijem do čijeg mišljenja svi drže, no nitko od njih mu nije dao konkretan odgovor, a sam Rakitić nije želio otkrivati detalje tih razgovora.

- Istina je da sam razgovarao s ljudima u klubu, svi su znali za druge opcije koje sam imao, to nije bila tajna. I dalje želim sve najbolje Barceloni, ali želim se boriti, da momčad vidi da sam spreman kad god treba istrčati na teren i dati sve od sebe. Želim se zahvaliti publici za prošli vikend kako su me primili, to nije bilo slučajno. Ali ako vidim da se ništa ne može promijeniti, onda ćemo ponovno sjesti i razgovarati.

Dvije su opcije rješenja ove doista čudne i neobjašnjive opcije. Ili će Valverde konačno shvatiti da mu je puno bolje presložiti momčad i umjesto Busquetsa koristiti Rakitića, ili ga pustiti da ode uz razumnu odštetu, jer je nekoliko velikih klubova i dalje zainteresirano za njegove usluge. U međuvremenu će se posvetiti reprezentativnim obavezama.

- Jedva čekam četvrtak i Mađarsku na Poljudu, odigrao sam preko sto utakmica, ali ovo mi je kao jedna od prvih. Dat ćemo sve od sebe da uzmemo svih šest bodova. Mađarska je dobro organizirana, znaju u svakom trenutku za što moraju raditi, ali naša su očekivanja jako velika, dat ćemo sve od sebe, oni nam mogu biti motiv da budemo još jači i još bolji, i da u Splitu igramo što više utakmica.

Poljud je za njega velika inspiracija.

- Mi volimo igrati po čitavoj Hrvatskoj, a koliki je bio interes za ulaznicama najbolje potvrđuje i da su ljudi ovdje željni reprezentacije. Napunili bi stadion i od 70 tisuća mjesta. To nama treba, jedva čekamo istrčati na Poljud, idemo zajedno do pobjede - kaže Raketa, koji je bio oduševljen izjavom mlađeg suigrača Nikole Vlašića kako po njemu Rakitić uvijek ima mjesto u postavi reprezentacije.

- Niksi je fantastičan igrač, karijera je pred njim. Što više boljih igrača imamo, to nikada neće biti problem. Problem je ako ih nema. Kada sam ja došao, čekao sam svoju priliku, a onda sam je pokušao iskoristiti što je bolje moguće. Imamo dvije utakmice u par dana, bit će mjesta i minuta za sve nas. Bitno je da pokažemo da smo zajedno najjači, da se međusobno poštujemo. Puno dobrih igrača nikada nije problem...

Foto: Tomislav Gabelić/24sata

Rakitić je na korak do četvrtog mjesta svih vremena po broju odigranih utakmica za Hrvatsku, u Splitu i Cardiffu ima priliku preskočiti Ivicu Olića i Joea Šimunića, a tek mu je 31 godina. Ispred njega će biti samo Srna, Modrić i Pletikosa...

- Moja želja je ići što dalje. Nemam zadanu brojku, ali želim ići što dalje, nisam mogao ni sanjati da ću doživjeti 100 nastupa. No nisu bitni moji nastupi, bitno je da mi uzmemo maksimalnih šest bodova iz naredna dva susreta i približimo se onome što svi želimo, a to je plasman na Euro - zaključio je Raketa, koga su nakon pressice dočekali kum Marko Bralić i prijatelj Gordan Boljat i uručili mu dres Hajduka s njegovim imenom.

- Naša velika želja je da ovaj dečko karijeru zaključi u Hajduku - kazao je Boljat...