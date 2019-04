I Schalke zbunjen odlukom na Rebićevu štetu: Gdje je penal?!

Ante Rebić je u zadnjoj utakmici za Eintracht zabio gol, ali i ostao bez penala kojeg mu sudac nije dosudio.

U pobjedi 2-1 protiv Schalkea naš je reprezentativac bio strijelac u 13. minuti. Prošao je dva protivnička igrača, a onda i golmana pa loptu pospremio u mrežu. Odlična parada!

Večer je mogla biti još bolja za njega da mu je dosuđen penal u 31. minuti. Vidjelo se da je Rebić pao pod prekršajem u šesnaestercu, sudac je potražio pomoć VAR-a, a nakon pregleda snimke je loptu dao - golmanu.

Ni schalkeovcima nije bila baš najjasnija njegova odluka.

VAR doesn't give Frankfurt a penalty. We're not sure why not 😅



(32') #S04SGE 1-1 pic.twitter.com/jhyGFoOBuI