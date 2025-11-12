I Sigurdsson bi trebao zaviriti u Sesvete: Prvi odigra sulićevski, a drugi s 19 kao da je Karabatić

I tako, Toulouse izgubi u Sesvetama (32-31), kao da je to nešto najnormalnije. A nije, sigurno nije normalno da klub iz gornjeg doma francuske lige, s budžetom četiri milijuna eura, koji je tri dana prije protiv PSG-a u 55. minuti držao 31-32, izgubi kod nominalno trećeg hrvatskoga kluba, sedam-osam puta manjih financijskih gabarita.

Sesvete su dokaz da se može i kad se ne čini realnim i mogućim. Provuče im se Kristianstad, Šveđani koji su godinama igrali Ligu prvaka, pa se uoči utakmice ozlijedi prvi lijevi vanjski Hršak, nema ni prvog čovjeka obrane Šukera, ali lopta uvijek nagradi one koji zasluže.

- Prvi put ne znam što da kažem osim da svim igračima mogu čestitati. Prvo poluvrijeme obrambeno i napadački odigrali smo pametno, sedam na šest nevjerojatno. Tomić, dečko od 19 godina, da ovako odigra protiv ovakvog protivnika... Pa Ivanišević, koji nikad nije igrao obranu, Lulić... Mi nismo svjesni što smo napravili, pobijediti jedan Toulouse, momčad koja je među četiri-pet francuskih klubova, koja s PSG-om igra u egalu 60 minuta, nešto nevjerojatno. Dvorana je bila puna, a što ovi dečki rade u zadnja dva mjeseca, vraća im se na najbolji način - rekao je trener Igor Vori.

Zagreb: Susret Sesveta i Dugog Sela u kvalifikacijama za EHF Europsku ligu | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Nije pohvalio jedino sebe, ali mi ćemo jer ovo je bilo za "sjedi, pet". Mogao je izdvajati još i treba izdvajati jer red je i da izbornik Dagur Sigurdsson pogleda prema Sesvećanima jer kontinuitet koji, primjerice, pruža pivot Zlatko Raužan (23) "sulićevski" u oba pravca vrijedan je veće pažnje. Onda Josip Tomić s 19 godina odradi vrhunski posao i kao lijevi bek, iako to nije, i u sredini obrane u paketu kao da je Nikola Karabatić. A nije da imamo onih koji takvo što mogu već u tinejdžerskim godinama.

Zagreb: Susret Sesveta i Dugog Sela u kvalifikacijama za EHF Europsku ligu | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Fun fact: pod novim imenom Sesvete Triglav osiguranje nisu izgubile utakmicu. A protivnici su bili Nexe i Toulouse, dakle... I još jedan: Zagreb nema bod u Ligi prvaka, Nexe ima tri u Europskoj ligi, tri imaju i kudikamo financijski skromnije Sesvete. Pa ti reci...