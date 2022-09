I Tajland lagano s Hrvatskom, šanse za prolazak minimalne

Treća utakmica i treći poraz hrvatskih odbojkašica na Svjetskom prvenstvu. Nakon Poljske i Dominikanske Republike prejak je za naše djevojke s čistih 3-0 bio i Tajland, koji je u prvom kolu iznenadio i Turkinje.

Bila je to još jedna slabašna izvedba Hrvatica, preslaba za razinu kakvu traži natjecanje poput SP-a. Izmijenio je izbornik Akbaš ovaj put početnu postavu, umjesto Miloš na primaču je krenuo s Grbavicom, no Osječanka se nije iskazala prijemom. Nije, zapravo, cijela ekipa, vidjelo se to i na rezultatu u prva dva seta (25-18, 25-13).

Tek je u trećem Hrvatska bila nešto kompetitivnija, u rezultatskom egalu, no prave prijetnje razigranim Tajlanđankama nije bilo, nažalost. Hrvatska sada uoči zadnja dva kola skupine ima minimalne izglede za prolazak, a trebali bi se poklopiti i ostali rezultati.

U četvrtak naše djevojke igraju protiv Turske (17:30), kako izgledaju, bila bi senzacija nad senzacijama da pobijede tu utakmicu...

Svjetsko prvenstvo:

Tajland - Hrvatska 3-0 (25-18, 25-13, 25-21)

