EGIPATSKI NOVINAR ZA 24SATA: PLUS+

'I Turci su htjeli Koku, ali sve je propalo zbog jedne stvari na koju će Hajduk morati pripaziti'

Piše Mato Galić,

Prema mojim informacijama, nije još potpisao za Hajduk. Sigurno je jedino da napušta Al Ahly. Našu sportsku javnost začudilo je što Koke nema na popisu za SP, otkriva Egipćanin Ismael Mahmoud