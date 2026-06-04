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Foto: Instagram
EGIPATSKI NOVINAR ZA 24SATA: PLUS+

'I Turci su htjeli Koku, ali sve je propalo zbog jedne stvari na koju će Hajduk morati pripaziti'

Piše Mato Galić,

Prema mojim informacijama, nije još potpisao za Hajduk. Sigurno je jedino da napušta Al Ahly. Našu sportsku javnost začudilo je što Koke nema na popisu za SP, otkriva Egipćanin Ismael Mahmoud

Robert Graf, sportski direktor Hajduka, ovih dana ima pune ruke posla. Trošak prve momčadi mora smanjiti s 13 na barem 10 milijuna eura. Ugovore nije produljio Ismaelu Diallu (29) i Anthonyju Kaliku (28), a Zvonimiru Šarliji (29), Hugu Guillamonu (26) i Filipu Krovinoviću (30) poručio je da mogu pronaći nove destinacije. Lijevi bek Dario Melnjak (33) produljio je ugovor koji mu je istjecao, ali po znatno nižim uvjetima, a takav "deal" Graf nudi i Anti Rebiću (30).

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