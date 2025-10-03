I zbog njih je Dinamo ovako moćan: Ovo su Kovačevićevi ljudi od najvećeg povjerenja

Kraj je prošle sezone, svibanj polako ide prema kraju, a sve su glasnije informacije da će novi trener Dinama postati Mario Kovačević (50). Ali s obzirom na stanje stvari u Slaven Belupu i teške rošade na Maksimiru, bilo je poprilično jasno da će Kova morati stvoriti novi stožer i s ljudima s kojima surađuje prvi put u životu napraviti najveću 'rošadu' dosad u maksimirskoj svlačionici. Pomoćni trener Mario Gregurina (37) postao je glavni trener 'farmaceuta', a netko je s Kovačevićem morao doći u svlačionicu.

Pokretanje videa... 00:47 Maccabi - Dinamo 1-3: 'Modri' su na vrhu Europske lige! | Video: 24sata/pixsell

'Gurali' su se mnogi', vrtjela razna imena, ali onda se ukazalo jedno koje je za 24sata komentiralo prošlo Europsko prvenstvo. Tad je još bio pomoćni trener Damiru Milaniču u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, sjećali su ga se tek oni najveći HNL romantici, a kako je nosio dres Varteksa, ali je i varaždinski zet, Sandro Bloudek (39) na mala je vrata došao na Maksimir. Sjedili smo na kavi prije ulaska u studio, a između ostalog je istaknuo kako sam radi mnoge analitičke stvari već neko vrijeme, ali i kako govori sedam jezika.

Bio je to praktički savršen pick za Kovačevića u tom trenutku, postoje ljudi koji sugeriraju takve stvari što su u ovom slučaju i napravili, a kako su Kovačević i Bloudek preko supruga završili vezani uz Varaždin, i te su razgovore obavljali u baroknom gradu i nije im trebalo dugo da se dogovore. Već se na pripremama pokazalo da sve to dobro 'klapa', lijepo su se nadopunjavali, a sad to rade kako na treninzima, tako i na utakmicama.

Svojevrsna su i suprotnost u visini, Bloudeka stvarno nije teško primijetiti dok majka priroda trenera Dinama i nije darivala centimetrima visine, a upravo je Sandro tu da zagrmi na igrače, pretežito strance, kad im na utakmici treba objasniti što nije dobro. Također, spona je između stranaca i Kovačevića koja je vrhunski legla u svlačionicu. Kao i Kovačević mnogo razgovara s igračima, posebno mladima jer i sam zna kako je naći se u ogromnom klubu (op.a. vrlo mlad je završio u Milanu sa strašnim imenima) te ukazuje na neke stvari koje možda i sam nije najbolje napravio.

Što se tiče grmljavine, u Bačkoj Topoli dobro se čulo da bi spomenuti Bloudek i Ivan Kelava (37) svakako bili pojačanje i za sjevernu tribinu. Mogao je Žarko Lazetić (43) poput Legolasa u Gospodaru Prstenova konstatirati da se 'nešto ružno čuje u zraku' poput Sarumanova glasa kad su se 'dvije kule' s klupe Dinama pridigle i zagrmjele pokraj omalenog Kovačevića. Ali nemojte misliti da je Kova samo nasmijana i povučena dobričina, kao što je i sam rekao 'dobro se izderao na poluvremenu', a ima to u sebi. Samo se trudi te stvari dozirati u pravom trenutku.

Trening nogometaša Dinama dan uo?i utakmice s Maccabijem | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Tu je i pomoćni trener Mato Jajalo (37) koji je učio od Kovačevića u Belupu pa su samo nastavili suradnju i na Maksimiru, a od cijelog stožera, jedini koji je bio 'beton' kraj Kovačevića od prvog dana je Luka Murk (41), kondicijski trener iz Međimurja koji je u Varteksu igrao do juniora, a kako je tamo odlazio na treninge i kakvu je žrtvu podnosio je priča za neki drugi, veći intervju. Aktivno je u austrijskom niželigašu igrao do 35. godine, a kasnije je bio kondicijski trener u Poletu Sv. Martin na Muri te NK Nedelišću, a radio je i u Osnovnoj školi Podturen. Paralelno je bio učitelj u školi te radio u Nafti iz Lendave, a jedan poziv usmjerio je njegov život

Kovačević ga je pozvao u stožer u Slaven Belupo, tamo je vrhunski podignuo spremu igrača i povezao se s njima, a bilo je jasno da će taj 'dinamični' zajedno nastaviti put. I bome su nastavili. Došao je Murk u Dinamo i radio s velikim imenima poput Vlatka Vučetića (41) i Kristijana Blaževića (41), ali se vrhunski uklopio i cijeli je stožer postao jedna dobra 'klapa', što se uostalom vidi i na igračima.

Bilo bi glupo još ne spomenuti trenera golmana Gojka Mrčelu (55) te bivšeg trenera juniora 'modrih' Ivicu Landeku (46), ali oni su u klubu već bili, dok su kao rookieji došli Kova i trojac sa sjevera Hrvatske. I to čudo s Dinamom nije napravio samo Mario, već i svaki član tog stožera, što Kovačević nikad ne zaboravi istaknuti u izlaganjima. A sad je pred njima da tako i nastave...