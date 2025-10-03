Obavijesti

Sport

Komentari 3
ODLIČNO SU SE SPOJILI

I zbog njih je Dinamo ovako moćan: Ovo su Kovačevićevi ljudi od najvećeg povjerenja

Piše Iz Bačke Topole: Fabijan Hrnčić,
Čitanje članka: 3 min
I zbog njih je Dinamo ovako moćan: Ovo su Kovačevićevi ljudi od najvećeg povjerenja
3
Trening nogometaša Dinama dan uo?i utakmice s Maccabijem | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Spletom okolnosti se na mjestu pomoćnog trenera našao Sandro Bloudek (39) i pokazao kao vrhunsko rješenje, a kondicijski trener Luka Murk (41) i pomoćni trener Mato Jajalo (37) stigli su iz Slaven Belupa

Kraj je prošle sezone, svibanj polako ide prema kraju, a sve su glasnije informacije da će novi trener Dinama postati Mario Kovačević (50). Ali s obzirom na stanje stvari u Slaven Belupu i teške rošade na Maksimiru, bilo je poprilično jasno da će Kova morati stvoriti novi stožer i s ljudima s kojima surađuje prvi put u životu napraviti najveću 'rošadu' dosad u maksimirskoj svlačionici. Pomoćni trener Mario Gregurina (37) postao je glavni trener 'farmaceuta', a netko je s Kovačevićem morao doći u svlačionicu.

Pokretanje videa...

Maccabi - Dinamo 1-3: 'Modri' su na vrhu Europske lige! 00:47
Maccabi - Dinamo 1-3: 'Modri' su na vrhu Europske lige! | Video: 24sata/pixsell

'Gurali' su se mnogi', vrtjela razna imena, ali onda se ukazalo jedno koje je za 24sata komentiralo prošlo Europsko prvenstvo. Tad je još bio pomoćni trener Damiru Milaniču u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, sjećali su ga se tek oni najveći HNL romantici, a kako je nosio dres Varteksa, ali je i varaždinski zet, Sandro Bloudek (39) na mala je vrata došao na Maksimir. Sjedili smo na kavi prije ulaska u studio, a između ostalog je istaknuo kako sam radi mnoge analitičke stvari već neko vrijeme, ali i kako govori sedam jezika.

Bio je to praktički savršen pick za Kovačevića u tom trenutku, postoje ljudi koji sugeriraju takve stvari što su u ovom slučaju i napravili, a kako su Kovačević i Bloudek preko supruga završili vezani uz Varaždin, i te su razgovore obavljali u baroknom gradu i nije im trebalo dugo da se dogovore. Već se na pripremama pokazalo da sve to dobro 'klapa', lijepo su se nadopunjavali, a sad to rade kako na treninzima, tako i na utakmicama. 

PRESRETNI TRENER DINAMA Kovačević: Od prvog dana sam htio da izgledamo europski! Još smo daleko i nećemo poletjeti
Kovačević: Od prvog dana sam htio da izgledamo europski! Još smo daleko i nećemo poletjeti

Svojevrsna su i suprotnost u visini, Bloudeka stvarno nije teško primijetiti dok majka priroda trenera Dinama i nije darivala centimetrima visine, a upravo je Sandro tu da zagrmi na igrače, pretežito strance, kad im na utakmici treba objasniti što nije dobro. Također, spona je između stranaca i Kovačevića koja je vrhunski legla u svlačionicu. Kao i Kovačević mnogo razgovara s igračima, posebno mladima jer i sam zna kako je naći se u ogromnom klubu (op.a. vrlo mlad je završio u Milanu sa strašnim imenima) te ukazuje na neke stvari koje možda i sam nije najbolje napravio.

Što se tiče grmljavine, u Bačkoj Topoli dobro se čulo da bi spomenuti Bloudek i Ivan Kelava (37) svakako bili pojačanje i za sjevernu tribinu. Mogao je Žarko Lazetić (43) poput Legolasa u Gospodaru Prstenova konstatirati da se 'nešto ružno čuje u zraku' poput Sarumanova glasa kad su se 'dvije kule' s klupe Dinama pridigle i zagrmjele pokraj omalenog Kovačevića. Ali nemojte misliti da je Kova samo nasmijana i povučena dobričina, kao što je i sam rekao 'dobro se izderao na poluvremenu', a ima to u sebi. Samo se trudi te stvari dozirati u pravom trenutku.

Trening nogometaša Dinama dan uo?i utakmice s Maccabijem
Trening nogometaša Dinama dan uo?i utakmice s Maccabijem | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Tu je i pomoćni trener Mato Jajalo (37) koji je učio od Kovačevića u Belupu pa su samo nastavili suradnju i na Maksimiru, a od cijelog stožera, jedini koji je bio 'beton' kraj Kovačevića od prvog dana je Luka Murk (41), kondicijski trener iz Međimurja koji je u Varteksu igrao do juniora, a kako je tamo odlazio na treninge i kakvu je žrtvu podnosio je priča za neki drugi, veći intervju. Aktivno je u austrijskom niželigašu igrao do 35. godine, a kasnije je bio kondicijski trener u Poletu Sv. Martin na Muri te NK Nedelišću, a radio je i u Osnovnoj školi Podturen. Paralelno je bio učitelj u školi te radio u Nafti iz Lendave, a jedan poziv usmjerio je njegov život

Kovačević ga je pozvao u stožer u Slaven Belupo, tamo je vrhunski podignuo spremu igrača i povezao se s njima, a bilo je jasno da će taj 'dinamični' zajedno nastaviti put. I bome su nastavili. Došao je Murk u Dinamo i radio s velikim imenima poput Vlatka Vučetića (41) i Kristijana Blaževića (41), ali se vrhunski uklopio i cijeli je stožer postao jedna dobra 'klapa', što se uostalom vidi i na igračima.

KOREKTNO PRIZNAO Srpski trener otkrio čime ga je Dinamo iznenadio: 'Vrhunska kvaliteta zabijanja, vrlo su jaki'
Srpski trener otkrio čime ga je Dinamo iznenadio: 'Vrhunska kvaliteta zabijanja, vrlo su jaki'

Bilo bi glupo još ne spomenuti trenera golmana Gojka Mrčelu (55) te bivšeg trenera juniora 'modrih' Ivicu Landeku (46), ali oni su u klubu već bili, dok su kao rookieji došli Kova i trojac sa sjevera Hrvatske. I to čudo s Dinamom nije napravio samo Mario, već i svaki član tog stožera, što Kovačević nikad ne zaboravi istaknuti u izlaganjima. A sad je pred njima da tako i nastave...

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
Maccabi - Dinamo 1-3: 'Modri' su na vrhu Europske lige! Dejan Ljubičić briljirao s dva gola
EUROPSKA LIGA

Maccabi - Dinamo 1-3: 'Modri' su na vrhu Europske lige! Dejan Ljubičić briljirao s dva gola

Veznjak Dinama zabio je svoj drugi gol na utakmici nakon što je doveo Dinamo u vodstvo u 19. minuti. Sad je lijepo primio loptu i namjestio se na udarac desnom nogom, koji je bio lijepo plasiran u mrežu Maccabija
FOTO Englesku zvijezdu iz pakla ovisnosti izvukla seks bomba. Preoteo ju je Justinu Bieberu
MELEM ZA DUŠU

FOTO Englesku zvijezdu iz pakla ovisnosti izvukla seks bomba. Preoteo ju je Justinu Bieberu

Dele Alli, talentirani nogometaš čija je karijera zasjenjena traumatičnim djetinjstvom i borbom s ovisnošću i mentalnim zdravljem, u emotivnom intervjuu otkriva svoj put kroz tamu do oporavka i nade za novi početak

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025