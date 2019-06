Ibanez: I ja bih bolje vodio ovu Argentinu od ovog Scalonija...

U napadu protiv Kolumbije igraju Messi i Agüero, a mi cijelo vrijeme igramo duge lopte?! Ej, pa tko je tu lud? To je kao da igrate duge lopte na mene koji sam visok 170 cm, a čuvaju me stoperi od dva metra, kaže Luis Ibanez (30), Argentinac koji je šest godina igrao u Dinamu.

Trenutačno je na Murteru, gdje se s obitelji odmara od sezone. Živce mu, pogađate, digne Argentina. Točnije, izbornik Lionel Scaloni. Nakon što su u prvom kolu izgubili od Kolumbije 2-0, u drugom su remizirali protiv Paragvaja 1-1, a Scaloni je radio takve odluke da se čudi cijela Argentina.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- On je došao na mjesto izbornika samo na dvije utakmice, dok ne pronađemo izbornika. I savez ga je iz nekog čudnog razloga ostavio... Ne razumijem. Argentina igra katastrofalno, a on ne vidi. Kao da je slijep. Igra mu Rodriguez, koji nikad nije igrao za reprezentaciju, a ne zove Enera Banegu, koji je bio na dva SP-a! U momčadi imamo Agüera, Messija, Di Mariju, Dybalu, a ne možemo dobiti nikoga. Je li vam to normalno? Pa i ja bih bolje vodio od Scalonija. Sve što trebate je složiti momčad i poslati ih na teren. Ali, složiti najbolju momčad. Evo, zadnju utakmicu je Agüera, Dybalu i Di Mariju stavio na klupu?! Ma samo se živciram. Nismo osvojili Copa Americu od 1993. A sad kad ode Messi, nećemo još dulje ništa osvojiti...

U posljednjem kolu Argentina mora pobijediti Katara, kako bi izborila prolazak.

- Evo, do kuda smo dogurali. Prije deset godina u Kataru nitko vjerojatno nije ni gledao nogomet, ne znam jesu li i postojali kao ozbiljna reprezentacija, a danas su u prilici pobijediti Argentinu. I gledao sam ih, igraju jako dobro. Valjda ćemo pobijediti Katar, jer ako ni njih pobijedimo, onda stvarno ne znam što bih vam rekao...

Foto: Instagram

Lionel Messi nije osvojio niti jedan trofej s Argentinom, a kako stvari stoje neće ni ovaj put. Jer, kako Argentina izgleda nismo sigurni da bi mogli otići do kraja. Iako, nitko ne zna zašto je tako kad u momčadi imate jednog Messija.

- Ne znam više ni ja. On u Barceloni dobije svaku loptu, sve se igra na njega. U Argentini svatko misli da je Messi. Eto, sad je Otamendi pomislio da je Messi, a nema pojma. Svi driblaju, pa nabijaju duge lopte. Nema igre, nema taktike, nema plana...

Možda da je zvao Maura Icardija?

- Njega ne bih ni ja zvao. On razmišlja hoće li biti maneken Dolce&Gabbane, Louisa Vuittona... Samo gluposti izvodi, misli da je Batistuta. A znate li gdje je on od Gabriela Batistute? A jooooj - zaključio je simpatični Argentinac.