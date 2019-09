Ibáñez naljutio navijače Boce: Dres Zrinjskog kao onaj Rivera

Nisam imao priliku vidjeti se s Mamićem. Bio sam prije tri mjeseca na kavi s njim u Međugorju. Poštujem ga, bio mi je šef sedam godina, uvijek je stajao iza mene i sigurno ćemo se vidjeti i popiti piće, kazao je na predstavljanju novi igrač mostarskog Zrinjskog Luis Ibáñez (31), čija su dva bivša kluba sinoć igrala u Ligi prvaka, Dinamo i Crvena zvezda.

- Sretan sam što je Dinamo pobijedio sinoć 4-0. S takvom ekipom mogu sigurno biti u prva dva. Što se Zvezde tiče, to je dobar rezultat. Neki klubovi su tamo primali po sedam ili osam golova, pa je Zvezda dobro i prošla, kazao je Ibáñez, koji u Mostar nije došao zbog novca, nego da se kako je rekao da se vrati u formu. Ugovor je potpisan na dvije godine.

- Imao sam četiri ili pet ponuda na stolu. Na kraju se desilo što se desilo, tu sam sada. Zrinjski je zvao, ja sam odmah rekao da ću doći. Za pet minuta smo se dogovorili, kazao je Ibáñez koji je najavio i borbu Zrinjskog za novi naslov prvaka, a po taj naslov ići će s brojem 28 na leđima. Taj broj je nosio i u dresu Boca Juniorsa.

Osvrnuo se i na dres Zrinjskog koji liči na onaj koji nose nogometaši River Platea, velikog rivala Boce Juniors za koju je Ibáñez nekad igrao. Njegovim prijateljima iz Argentine dres se, logično, nije svidio, piše Pogled.ba.

- Kad su me prijatelji vidjeli u dresu odmah su mi javili da nije to to - kazao je Luis Ibáñez kroz smijeh i dodao da je financijski osiguran pa u Zrinjski nije došao zbog novca.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Hvala na prilici koju sam dobio, prilici da dođem u klub i predstavim se u Premijer ligi BiH. Nadam se da ću skoro istrčati na teren a ono što mogu reći je da ću davati sve od sebe kao što sam uvijek davao gdje god da sam igrao. U Mostar sam stigao da sa Zrinjskim osvojim titulu prvaka i da nešto napravimo u Europi - kazao je Ibáñez, koji je zadovoljan prvim danima u Mostaru. Najavio je kako će uskoro tražiti stan te da će dovesti suprugu i djecu.

Sljedeća dva kola Ibáñez neće konkurirati za sastav, a kada dobije radnu dozvolu počet će i igrati za novi klub u koji nije došao zbog novca.

U Zagrebu je trenirao i Vahid Halilhodžić koji je prokomentirao njegov dolazak u Mostar.

- Ako bude kao što je bio u Dinamu, problema neće biti, onda će biti sasvim sigurno veliko pojačanje, no od tada je prošlo dugo godina. Svejedno, u kakvom god bio, uz volju za radom kakvu ima i profesionalizam, brzo će to doći na svoje mjesto - kazao je Halilhodžić.