OTKRIO NAM ARGENTINSKE TAJNE PLUS+

Ibanez za 24sata: To sam 2019. rekao o Scaloniju? Nekad i ja znam ispasti prava budala...

Argentina ima priliku obraniti naslov prvaka, pothvat koji je u povijesti uspio samo Italiji i Brazilu. Luis Ibanez za 24sata kaže: 'Rekao sam još prije nekoliko dana da će u finalu igrati protiv Argentinaca'