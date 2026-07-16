Ibanez za 24sata: To sam 2019. rekao o Scaloniju? Nekad i ja znam ispasti prava budala...
Argentina ima priliku obraniti naslov prvaka, pothvat koji je u povijesti uspio samo Italiji i Brazilu. Luis Ibanez za 24sata kaže: 'Rekao sam još prije nekoliko dana da će u finalu igrati protiv Argentinaca'
Okupili su se oko svog vođe, zgrabili ga i bacili u zrak. Dok se na licu 39-godišnjeg Lea Messija nazirao dječji osmijeh, cijeli stadion u Atlanti klicao je ovom nogometnom kralju. Čarobni trenutak za povijest koji je samo potvrdio ono što su mnogi tvrdili ranije i više nitko ne može osporiti. Argentinski čarobnjak najveći je nogometaš u povijesti.