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Foto: Petar Glebov/PIXSELL/Carlos Barrio/REUTERS
OTKRIO NAM ARGENTINSKE TAJNE PLUS+

Ibanez za 24sata: To sam 2019. rekao o Scaloniju? Nekad i ja znam ispasti prava budala...

Piše Hrvoje Tironi, Zdravko Barišić,

Argentina ima priliku obraniti naslov prvaka, pothvat koji je u povijesti uspio samo Italiji i Brazilu. Luis Ibanez za 24sata kaže: 'Rekao sam još prije nekoliko dana da će u finalu igrati protiv Argentinaca'

Okupili su se oko svog vođe, zgrabili ga i bacili u zrak. Dok se na licu 39-godišnjeg Lea Messija nazirao dječji osmijeh, cijeli stadion u Atlanti klicao je ovom nogometnom kralju. Čarobni trenutak za povijest koji je samo potvrdio ono što su mnogi tvrdili ranije i više nitko ne može osporiti. Argentinski čarobnjak najveći je nogometaš u povijesti. 

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