Govorili su da se trebam umiroviti, ali ja sam ovdje. Vratio sam se, vratio sam se, rekao je 41-godišnji Portugalac
Ibrahimović: Cristiano Ronaldo se vratio? Nikada nije ni otišao
Portugal je deklasirao Uzbekistan s 5-0 i napravio veliki korak prema drugom krugu. Dva gola postigao je 41-godišnji Cristiano Ronaldo. Postao je drugi najstariji strijelac na svjetskim prvenstvima i najstariji strijelac u povijesti koji je postigao dva ili više gola.
- Govorili su da se trebam umiroviti, ali ja sam ovdje. Vratio sam se, vratio sam se! Buka izvana uvijek je takva, ali to ne možemo kontrolirati. Nastavljamo dalje i ujedinjeni smo - istaknuo je Ronaldo.
To je za Fox Sports komentirao legendarni Zlatan Ibrahimović.
- Ne znam zašto je rekao da se vratio. Mislio sam da nikada nije otišao - istaknuo je Ibrahimović.
🇵🇹 @Ibra_official shares his thoughts on @Cristiano Ronaldo's dominant performance for Portugal pic.twitter.com/c1bFNQy13P— FOX Sports (@FOXSports) June 23, 2026
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