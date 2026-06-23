Ibrahimović: Cristiano Ronaldo se vratio? Nikada nije ni otišao

Portugal je deklasirao Uzbekistan s 5-0 i napravio veliki korak prema drugom krugu. Dva gola postigao je 41-godišnji Cristiano Ronaldo. Postao je drugi najstariji strijelac na svjetskim prvenstvima i najstariji strijelac u povijesti koji je postigao dva ili više gola.

- Govorili su da se trebam umiroviti, ali ja sam ovdje. Vratio sam se, vratio sam se! Buka izvana uvijek je takva, ali to ne možemo kontrolirati. Nastavljamo dalje i ujedinjeni smo - istaknuo je Ronaldo.

To je za Fox Sports komentirao legendarni Zlatan Ibrahimović.

- Ne znam zašto je rekao da se vratio. Mislio sam da nikada nije otišao - istaknuo je Ibrahimović.