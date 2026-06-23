Obavijesti

Sport

Komentari 0
LEGENDA

Ibrahimović: Cristiano Ronaldo se vratio? Nikada nije ni otišao

Piše Ivan Tomašković,
Čitanje članka: < 1 min
Ibrahimović: Cristiano Ronaldo se vratio? Nikada nije ni otišao
Foto: Mimmo Carriero / ipa-agency.net

Govorili su da se trebam umiroviti, ali ja sam ovdje. Vratio sam se, vratio sam se, rekao je 41-godišnji Portugalac

Admiral

Portugal je deklasirao Uzbekistan s 5-0 i napravio veliki korak prema drugom krugu.  Dva gola postigao je 41-godišnji Cristiano Ronaldo. Postao je drugi najstariji strijelac na svjetskim prvenstvima i najstariji strijelac u povijesti koji je postigao dva ili više gola. 

- Govorili su da se trebam umiroviti, ali ja sam ovdje. Vratio sam se, vratio sam se! Buka izvana uvijek je takva, ali to ne možemo kontrolirati. Nastavljamo dalje i ujedinjeni smo - istaknuo je Ronaldo. 

To je za Fox Sports komentirao legendarni Zlatan Ibrahimović. 

- Ne znam zašto je rekao da se vratio. Mislio sam da nikada nije otišao - istaknuo je Ibrahimović. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
SP 2026. Raspored i rezultati svih utakmica. Tko danas igra?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i rezultati svih utakmica. Tko danas igra?

SP 2026. u Kanadi, SAD-u i Meksiku donosi novi format s 48 ekipa! Hoće li Hrvatska ponovno osvojiti medalju? Sve je počelo 11. lipnja, a finale je 19. srpnja
UŽIVO Transferi: Dinamo svim silama vraća Livakovića, Boban pripremio milijune za Fener!
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Dinamo svim silama vraća Livakovića, Boban pripremio milijune za Fener!

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj počinje već 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
Messi nijedan rekord nije lovio kao nju! Spetljali se kao djeca
KAKVA LJUBAVNA PRIČA

Messi nijedan rekord nije lovio kao nju! Spetljali se kao djeca

Lionel Messi i Antonela Roccuzzo poznaju se od djetinjstva, iz istog kvarta u Rosariju. Messi je još kao mali govorio prijateljima da je Antonela “najljepša djevojčica koju je ikad vidio”, a kasnije je priznao da je već tada znao da želi biti dio njenog života

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026