Ibrahimović je verbalno napao direktora Milana! Uskoro odlazi

Milan u 2019. i Milan prije korone dva su različita svijeta. Ne samo što je podignuo igru kluba, Ibrahimović je pozitivno utjecao na druge nogometaše...

<p>Zvonimir Boban otišao je iz Milana prije nekoliko mjeseci nakon neslaganja s direktorom Ivanom Gazidisom, a njegovim koracima uskoro bi mogao <strong>Zlatan Ibrahimović</strong> (38). Štoviše, nakon njegovog posljednjeg poteza to je praktički sigurno.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Zlatan sluša Halida</strong></p><p>Šveđanin je u Milan došao u siječnju kao spasitelj na nagovor <strong>Zvonimira Bobana i Paola Maldinija</strong>. Ali kako u Rossonerima imaju neke druge ideje, Bobana su smijenili s mjesta sportskog direktora kako bi oslobodili mjesto za Ralfa Rangnicka. On je potpisao ugovor na pola godine plus jednu godinu, ali malo je vjerojatno da će ostati još jednu sezonu.</p><p>Ivan Gazidis posjetio je u Milanellu igrače uoči uzvrata polufinala Kupa protiv Juventusa. Prvi susret završio je 1-1, a umjesto da ih motivira i poželi im sreću, Gazidis je igračima poručio da će im smanjiti plaće za 50 posto. To baš nije najbolje sjelo Ibrahimoviću koji je napao Gazidisa jer je tek sada odlučio posjetiti igrače te da klub nema jasan plan za razvoj i ideje koje će im pomoći da se vrate na stare staze slave.</p><p>Šveđanin je u Milanu igrao od 2010. do 2012. i donio im je titulu Serie A. Ibra uvijek teži najboljem, tako i ovaj put, ali situacija na San Siru totalno je drugačija od one prije osam godina kada je Milan imao puno jaču momčad. </p><p>Milan u 2019. i Milan prije korone dva su različita svijeta. Ne samo što je podignuo igru kluba, Ibrahimović je pozitivno utjecao na druge nogometaše, kao primjerice Antu Rebića koji je trpao kao na traci. I drugi igrači priznali su da im je puno lakše igrati sa Šveđaninom, a u osam susreta zabio je tri gola. No Uprava kluba očito radi sve samo da ga se riješi. </p><p>Posljednji sukob Gazidisa i sjajnog napadača je i dokaz da tome.</p><p>Milan i Juventus igraju u petak od 21.45, ali Stefano Pioli neće moći računati na ozlijeđenog Ibrahimovića koji će biti odsutan s terena sve do početka srpnja, a neće biti ni Thea Hernandeza koji je u prvom susretu dobio dva žuta kartona. Težak je zadatak pred Milanom u Torinu, ali uz Antu Rebić, koji je do korona-stanke trpao na traci, ništa nije nemoguće.</p>