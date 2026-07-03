Ibrahimović o spornoj situaciji: 'Za mene je to bio gol!'

Hrvatska je završila nastup na SP-u 2026. U maniri Turske 2008., Španjolske 2012. i Portugala 2016., Hrvatska je ponovno šokantno ispala u zadnjim trenucima utakmice. Ključni trenutak dogodio se pred sam kraj utakmice, kada je pogodak Hrvatske poništen nakon intervencije VAR-a.

Odluka je odmah pokrenula rasprave o tome jesu li Vatreni ostali bez zasluženog produžetka, a mišljenja su se brzo podijelila. Među onima koji su se javno oglasili bio je i legendarni Zlatan Ibrahimović, koji je bez zadrške stao u obranu Hrvatske.

- Za mene je to gol. Nogomet se vrti oko onoga što se stvarno dogodi na terenu, a kada sam ponovno pogledao snimku, vidio sam da se lopta odbila od portugalskog braniča prije nego što je stigla do hrvatskog napadača. To mijenja sve. Ako postoji namjeran dodir ili jasno skretanje lopte koje resetira fazu igre, onda ne možete kazniti napadača zato što se našao u toj poziciji - rekao je Ibrakadabra. Ibrahimović je posebno naglasio svrhu VAR tehnologije, istaknuvši kako bi ona trebala služiti za ispravljanje očitih pogrešaka, a ne za dodatno kompliciranje situacija u ključnim trenucima.

“Zbog toga VAR i postoji – da ispravi očite pogreške, a ne da stvara još više kontroverzi. Mislim da su danas donijeli krivu odluku. Svatko tko je gledao mogao je vidjeti da je postojao kontakt portugalskog igrača prije nego što je lopta stigla do hrvatskog napadača. Po mom mišljenju, gol je trebao biti priznat.”

U završnom komentaru posebno se osvrnuo na težinu takvih odluka u eliminacijskoj fazi velikih natjecanja.

“Kada donosite ovakve odluke u posljednjim minutama utakmice nokaut faze, odlučujete o sudbini jedne momčadi. Morate biti apsolutno sigurni. Za mene ovo nije bilo zaleđe – bio je to potpuno regularan gol” zaključio je.