Ibrahimović: Zar mislite da sam gotov? Ja se tek zagrijavam...

Neki ljudi htjeli su me slomiti, no ojačali su me. Drugi su me htjeli iskoristiti, učinili su me pametnijim. I sad vi mislite da sam gotov? Svima vama poručujem samo jedno: Nisam kao vi, kaže Ibra

<p><strong>Zlatan Ibrahimović</strong> dao je natuknuti da bi mogao ostati u Milanu još jednu sezonu.</p><p>Ibrahimovićev ugovor s Milanom ističe na kraju sezone, a dok mnogi od njega očekuju kako će se vratiti u Švedsku te možda zaigrati za Hammary, čiji je djelomični vlasnik, Ibra im je poručio - on se tek zagrijava!</p><p>Toj izjavi u prilog ide i činjenica da 38-godišnjak briljira otkad se nogomet vratio u Italiju nakon pauze zbog korona virusa. Od tad je zabio četiri gola i asistirao tri puta, a Milan izgleda nevjerojatno pod trenerskom palicom <strong>Stefana Piolija</strong>.</p><p>- Mislite da sam gotov, da će moja karijera ubrzo završiti? Ne znate me. Cijeli život sam se borio, nitko nije vjerovao u mene pa sam ja morao vjerovati u sebe - rekao je Zlatan pa nastavio:</p><p>- Neki ljudi htjeli su me slomiti, no samo su me ojačali. Drugi su me htjeli iskoristiti, samo su me učinili pametnijim. I sad vi mislite da sam gotov? Svima vama poručujem samo jedno: Nisam kao vi jer nisam vi. Ja sam Zlatan Ibrahimović i tek se zagrijavam.</p>