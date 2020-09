U tandemu s na\u0161im Rebi\u0107em vratio je Milan tamo gdje mu je mjesto, u Europu. Produ\u017eili su tako svoj niz bez poraza koji traje jo\u0161 od o\u017eujka, prije stanke uzrokovane korona virusom.

Ibrakadabra je srušio Bolognu

Milan je mogao i do uvjerljivije pobjede od 2-0, ali Ibra nije uspio doći do hat tricka u par situacija. Na kraju se pišu tri vrlo važna boda na početku nove sezone u kojoj Milan puca visoko

<p><strong>Milan</strong> je u prvom kolu talijanske lige ugostio <strong>Bolognu</strong> na San Siru i pobijedio 2-0 golovima Zlatana Ibrahimovića.</p><p>Zlatan je prvi gol zabio u 35. minuti, a povisio je iz penala u 50. Mogao je do hat-tricka, ali promašio je čistog 'zicera' nakon asistencije Calhanoglua.</p><p>Milan je u prošloj sezoni muku mučio s formom i grčevito se borio za svaki bod u talijanskoj ligi. Bili su u donjem dijelu tablice i sve je mirisalo na još jednu sezonu za zaborav, no onda je uslijedio dolazak Ibre i klub se doslovno preporodio.</p><p>U tandemu s našim Rebićem vratio je Milan tamo gdje mu je mjesto, u Europu. Produžili su tako svoj niz bez poraza koji traje još od ožujka, prije stanke uzrokovane korona virusom.</p><p>Ibra je u nedavnoj utakmici Europske lige zabio gol u pobjedi protiv Shamrock Roversa te tako zabio prvi europski gol za 'rossonere' nakon 2013. i utakmice Lige prvaka protiv Arsenala .</p><p>Hrvatski reprezentativac <strong>Ante Rebić </strong>odigrao je još jednu solidnu utakmicu u dresu talijanskog velikana, i to svih 90 minuta. Može se reći da je zacementiran u prvoj postavi, a vrijedi i spomenuti kako je za Milan zaigralo novo pojačanje, <strong>Sandro Tonali</strong>.</p><p>"Rossonere" idući tjedan očekuje novi europski ispit, na domaćem terenu u trećem pretkolu Europske lige protivnik im je norveški Bodo/Glimt, a u play-offu bi mogli na gostovanje u Istanbul kod Besiktasa.</p>