Icardi je promašivao zicerčine: Milan i Inter odigrali bez golova

Na San Siru se igra 221. Derby della Madonnina, a milanski sastavi u današnjem susretu traže bodove koji će im pomoći u borbu za četvrto mjesto, posljednje koje vodi u Ligu prvaka. Inter je u posljednjem ligaškom derbiju na krilima trostrukog strijelca Maura Icardija slavio s 3:2, a Spallettijeva momčad trenutno zauzima četvrto mjesto s osam bodova prednosti ispred gradskog rivala Milana.

Zanimljivo je kako niti Milan niti Inter u posljednje četiri sezone nisu bili među četiri najbolje momčadi Serie A.

U prvom sastavu Intera svoje su mjesto našli Ivan Perišić i Marcelo Brozović, dok je Nikola Kalinić na klupi Milana.

Prvu priliku stvorila je u 9. minuti hrvatska veza, Perišić je prošao po lijevoj strani, poslao povratnu loptu, a Brozovićev udarac s ruba kaznenog prostora prošao je pored desne vratnice. U 19. minuti Candreva je silovito pucao, ali je Donnarumma dobro intervenirao. Minutu kasnije, ponovno je pucao Brozović, no njegov je udarac lijevom nogom prošao pored gola.

Milan je prvu šansu stvorio u 21. minuti, Calhanoglu je odlično izveo slobodan udarac, najviši u skoku bio je Bonucci, ali je Handanović odlično reagirao i spasio Inter. Nerazzuri su uzvratili u 29. minuti preko Perišića čiji je udarac bio nedovoljno jak da savlada Donnarummu.

U 39. minuti Icardi je zatresao mrežu, no sudac je nakon pregleda snimke zbog zaleđa poništio gol.

Posljednji milanski derbi u kojem nije bilo golova u prvom poluvremenu odigran je u rujnu 2015. godine (prošlo sedam utakmica), dok je Brozović u prvom poluvremenu imao jednak broj uklizavanja (5) kao i cijela momčad Milana.

U 57. Icardi je propustio sjajnu priliku da dovede nerazzure u vodstvo. Candreva mu je poslao paralelnu loptu, ali je Argentinac promašio prazan gol sa svega tri metra udaljenosti. Osam minuta kasnije, Brozović je poslao odličnu dugu loptu za Perišića, koji je ubacio u sredinu, ali je Donnarumma u posljednji trenutak izbacio loptu ispred Icardija.

Mauro Icardi with the miss of the season in the Milan Derby. How does this not go in?🤭 pic.twitter.com/3QKvMQ3U0e

Cutrone je u 68. minuti zatresao mrežu Handanovića, ali je sudac poništio njegov gol. Bila je to ujedno i njegova posljednja akcija na utakmici jer je potom umjesto njega u igru ušao Kalinić.

I u zadnjim sekundama Icardi fula nevjerojatnu šansu kada je ostao sam...

Just not Icardi's night. Goal called offside by razor thin margin via VAR, and two tap-ins missed, granted lot more to be asked for this one than the first #MilanInter #MilanDerby pic.twitter.com/6casAQx661