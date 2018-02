Ide Daria: Nakon 8 operacija stiglo je i mojih pet minuta

Odradila sam posljednji trening i zaista sam fokusirana i koncentrirana na nastup. U ova dva dana sam zauzela 26. mjesto što je dobro, s obzirom da su me snašli zdravstveni problemi s leđima, koje već duže vrijeme nosim sa sobom kao neki kovčeg. Tako da se na startu nisam ni gurala već bih, kako mi kažemo u žargonu, legla, što je bio minus u vremenu. Ali je dobar pokazatelj da bi mogli neko dobro mjesto osigurati kad idem sto posto. U mom sportu je glava jako važna i vidjet ćemo koliko će djevojaka izdržati taj pritisak. Ja vjerujem u svoje dvije čiste vožnje, to bi me zadovoljilo, rekla je Daria Obratov.

Je li vam dolazak roditelja i sestre bio dodatan poticaj uoči nastupa?

- Je, sigurno. Uz moje roditelje i sestre, došla je i liječnica Vlasta Brozičević, koja me prati tijekom cijelog mog sportskog puta. Oni su uz mene od mojih početaka, sve su sa mnom prošli i jako mi znači što su ovdje. Nekako mi je u srcu lakše, jedva čekam doći u cilj i vidjeti njihova lica. To smo svih ovih godina čekali, nakon tih osam operacija i svega što je bilo, nekako, sada dolazi tih naših pet minuta. Da dođem u cilj i zagrlim tih svojih najdražih pet lica u finišu - kaže Daria.

Naravno, moto olimpijskih igara je "Važno je sudjelovati", no kojim bi Daria mjestom bila zadovoljna na svojim prvim Igrama?

- TOP 20 bi bilo ravno medalji, s obzirom na opremu, ti diskovi koji su vani dosta smetaju na startu i izazivaju veliku bol. Trenutno sam na injekcijama da uopće izdržim ići na trening. Ali to neće utjecati. Sutra za mene ne postoji bol. Trenutačno mi je problem jer se promijenila temperatura, na treningu je bilo malo toplije, pa je led bio mekši i to mi je odgovaralo. Sad se opet promijenilo, na jutrošnjem treningu je bio tvrdi led s kojim se nikad nisam susrela. Teško mi je reći s kojim bih mjestom bila zadovoljna. Ovisit će i o protivnicama, hoće li napraviti koju pogrešku. Bilo je dosta padova na treninzima i to onih cura koje idu na medalju, koje su u TOP 10. Ma i da budem zadnja, bio bi uspjeh. Za Olimpijske igre su se borile 84 cure, a tu nas je 30. Eto, već smo tu nešto napravili. Ja se nadam da će rulet biti na mojoj strani, idemo na sve ili ništa pa da vidimo, ha, ha - zaključila je uvijek elokventa i na šalu spremna Daria, koja, kako kaže, nije progovorila do treće godine života, pa sada nadoknađuje propušteno.

Tema: Zimske olimpijske igre 2018.