'Idealan MMA borac? Mozak od McGregora, Cro Copove noge'

Predsjednik UFC-a Dana White gostovao je u BBC MMA Show podcastu uoči posljednjeg UFC-ovog Fight Nighta. Tamo je dobio zadatak da složi svojeg idealnog borca. Jedan dio "posudio" bi i od našeg Mirka Filipovića:

- Uzet ću noge Mirka Cro Copa. Imao je head-kick koji bi vas nokautirao čak i kada bi vas samo malo okrznuo.

Mozak bi uzeo od sjajnog Irca.

- Najbolji borilački IQ ima Conor McGregor. On je jako, jako pametan kada dođe do borbe. Jako je dobar u analizi svojih protivnika. On vam doslovno kaže kako će ih pobijediti. Ne samo kako, već nekad i izabere rundu.

Šake bi White uzeo od Chucka Liddella, bradu od Jona Jonesa, srce Frankieja Edgara, a trash-talk bi pokupio od Michaela Bispinga.