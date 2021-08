Raspoloženje je dobro kao i atmosfera u ekipi. Znamo da prvu utakmicu nismo napravili baš dobar rezultat, ali igrali smo dobro. Napravili smo dosta grešaka, pogledali analizu utakmice i mislim da će to biti dobro ako sprovedemo to na teren. Dosta je pomogla odgoda ligaške utakmice jer da smo igrali u subotu bilo bi se dosta teško oporaviti za utakmicu u utorak, započeo je prije odlaska u Varšavu na uzvratnu utakmicu pretkola Lige prvaka protiv Legije (1-1) veznjak Dinama Josip Mišić (27).

Nakon što su na domaćem terenu bili bolja momčad većinu utakmice, u Poljsku ipak odlaze s remijem. Arijan Ademi (30) je još uvijek i više nego upitan za nastup, ali putuje s momčadi u Varšavu.

- Legija je čvrsta ekipa u defanzivnom bloku, par pojedinaca u sredini im igra jako dobro pa se treba još bolje spremiti za ovu utakmicu. Igra se vrtila oko Petkovića koji je jako dobor odigrao utakmicu, u dobroj je formi, a tako treba i nastaviti pa ćemo i mi biti još bolji. Čujem da će stadion biti pun, a nema ljepše nego igrati pred punim tribinama, a to je motiv da pokažemo što znamo. Ademi ide s nama, napravio je terapije pa tko zna, možda bude spreman za sutra - objasnio je Mišić.

Na lijevom je beku protiv momčadi iz Varšave igrao Bartol Franjić (21) kojeg bi i u nastavku sezone mogli gledati na toj poziciji. Najbolje to pokazuje što na ovu utakmicu kao izbor za spomenutu poziciji putuju on i Francois Moubandje (31), dok je Danijel Štefulj (21) ostao u Zagrebu.

- Osjećam se vrlo dobro, mislim da je ekipa spremna. Analizirali smo greške koje smo radili u prvoj utakmici i idemo spremni u Varšavu po taj playoff. Uvijek ću odigrati što trener od mene traži, koju god poziciju treba u tom trenutku. Naravno, najbolje se osjećam na zadnjem veznom, ali tu sam. Znali smo da su tvrdi u defenzivnom bloku i znali smo što trebamo raditi, biti čvsti, ne griješiti jer su dobri na kontrama. Analizirali smo to i mislim da ćemo biti bolji u drugoj utakmici. Svjesni smo da smo bolja ekipa, ali to je 90 minuta nogometa gdje na terenu moramo pokazati da smo bolji, a mislim da ćemo to dokazati i proći dalje. Poznato je da su Poljaci fanatici i da će biti dobra atmosfera, ali već smo navikli na to i mislim da neće biti problema s tim - objasnio je Franjić.

Trener Damir Krznar s momčadi je analizirao greške i dobre strane prvog susreta te 'modri' spremni idu na uzvrat.

- Uzvrat očekujemo u izuzetno dobrom ozračju, svjesni da smo napravili puno dobrih stvari i izdominirali u fazi napada. Napravili smo taktičke korekcije u obrani i vjerujemo da će to biti dosta za naš cilj - prolazak u daljnju fazu natjecanja. Stabilnost izvedbe je ono najbitnije u utakmici, znači otići u Varšavu mirni i stabilni, vruća srca, ali hladne glave. Pokušat utakmicu planski privest kraju i taj jezičac vage prebaciti na stranu Dinama. Spremni smo nositi se sa svakim imperativom, naravno da je velik, ali jednak je na našoj i njihovoj strani, a mi se možemo s tim nositi - objašnjava trener Dinama i nastavlja o očekivanjima:

- Očekujem sličnu utakmicu, nema tu puno taktičkih manevara s obje strane koji bi mogli iznenaditi. Tko se bolje snađe, prije nađe rupu, bit će u prednosti. Izuzetno je bitna stabilnost obrane. Tu moram priznati da su malo bolje taktički stajali u fazi obrane nego mi. Na nama je da to malo korigiramo i mislim da će onda naša kvaliteta doći do izražaja. Pokušat ćemo krenuti jednako agresivno, svjesni smo da ako im damo prostora mogu napraviti nered. Ulogu favorita treba potvrditi na terenu, trebamo imati jednaku dozu agresije, trčanja, energije kao i Legija, a onda je kvaliteta ta koja dolaz do izražaja za koju vjerujemo da je na našoj strani.

Krznar je s momčadi odlučio povesti i kapetana koji može pomoći i izvan terena, a ovo su igrači koji konkuriraju za uzvratni susret.

- Ademi putuje sa nama, odluku hoće li konkurirati za sastav ili ne donijet ćemo nakon zadnjeg treninga. Nećemo pod svaku cijenu forsirati njegov nastup, kapetan nam treba na duže staze. Na put idu: Livaković, Zagorac, Horkaš, Lauritsen, Ademi, Ristovski, Moharrami, Franjić, Theophile-Catherine, Majer, Kastrati, Gojak, Mišić, Jakić, Moubandje, Perić, Menalo, Čop, Ivanušec, Oršić, Petković, Gavranović, Špikić i Bulat, ne putuju Andrić i Štefulj jer su njihove pozicije popunjene. Nema ni Tolića koji je ozlijeđen - zaključio je trener Dinama.