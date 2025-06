Idžan: Nerealan je osjećaj biti prvi izabrani Hrvat na NHL draftu. Još uvijek se čini kao san

Zagrepčanin Bruno Idžan (19) postao je prvi Hrvat ikad kojeg je na draftu NHL-a, najjače i najprestižnije hokejaške lige svijeta, izabrao klub. Kao 181. izbor u šestoj rundi, kanadska momčad Ottawa Senators pružila mu je ruku, čime je san jednog mladića postao stvarnost i golem poticaj za cijelu jednu sportsku zajednicu.

- Osjećaj je nerealan, još nisam sve to shvatio. Čini mi se kao neki san, sve mi je nekako čudno - započeo je Bruno.

Idžan je prošao najuspješniji hrvatski klub koji posljednjih godina niže sjajne rezultate. Riječ je o hokejaškom klubu Sisak, a posljednjih godina igrao je na sjeveru SAD-a u Nebraski.

- Prije drafta su postojale neke rang-liste i nagađanja da bih mogao biti izabran. Nitko nije znao koja će točno biti runda, nisam znao gdje ću završiti, ali sam pretpostavljao da će me netko izabrati. Prošao sam kroz Sloveniju, Švedsku, par godina sam igrao u Americi, prošle godine igrao sam u Nebraski, a prije toga u Sisku. Prošao sam puno mjesta, upoznao mnogo ljudi, stekao puno iskustava... Ne bih ništa mijenjao sada kad sam stigao do ovog trenutka - kazao je za HRT i dodao:

- Kao što sam rekao, sve mi još djeluje nerealno. Sve se dogodilo jako brzo: imao sam dobru sezonu u Sisku, pa sam prešao u juniorsku američku ligu, gdje je sve išlo bolje od očekivanog. Prvotni cilj bio mi je samo dobiti stipendiju za faks, što sam i ostvario u Wisconsinu. Sve što je došlo poslije bilo je samo bonus. I dalje mi je sve oko drafta nekako čudno i nestvarno. To što su me izabrali može značiti sve, a može i ništa. Sve ovisi o meni i Ottawi. Oni sada imaju prava na mene. Ne mogu potpisati ni za jedan drugi klub jer sam dio njihova razvojnog sustava. Ja jesam njihov igrač, ali nisam na rosteru za iduću sezonu, kao što to rade primjerice u NBA-u ili NFL-u. Dobro je kada te izaberu, ali to ne jamči mjesto u momčadi.

Otkrio je i da mu mobitel ne prestaje zvoniti.

- Već dva dana primam pozive i poruke bez prestanka. Što me uskoro čeka? Vjerojatno ćemo idući tjedan na razvojnome kampu više razgovarati o detaljima: što oni očekuju od nas, koji su ciljevi, koje promjene trebamo napraviti. Za sada ne znam puno više od toga. Svima kažem isto: imao sam jako, jako puno sreće, vjerojatno više nego talenta. Sreća je definitivno najviše pridonijela svemu ovome - zaključio je.