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LAVINA KRITIKA

Iglesias odbrusio Rajoyu: 'Reći da netko nije Francuz samo zbog boje kože je jako ozbiljno'

Piše Bruno Lukas,
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Iglesias odbrusio Rajoyu: 'Reći da netko nije Francuz samo zbog boje kože je jako ozbiljno'
Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS
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Španjolski napadač Borja Iglesias javno je odbacio izjave bivšeg premijera Mariana Rajoya koji je doveo u pitanje jesu li igrači afričkog podrijetla zaista Francuzi

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Mariano Rajoy, bivši španjolski premijer, izazvao je kontroverzu nakon što je u napisao kako je 'Francuska vrhunska momčad, ali bez francuskih igrača'. Aludirao je na obiteljsko podrijetlo igrača i implicitno doveo u pitanje njihov nacionalni identitet.

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Borja Iglesias, napadač Španjolske, odgovorio je brzo i jasno.

- Reći da netko nije Francuz jer su mu roditelji ili bake i djedovi iz druge zemlje čini mi se vrlo ozbiljnim. Ako su rođeni tamo ili imaju francusko državljanstvo, Francuzi su i predstavljaju svoju zemlju kao i svi drugi - rekao je napadač Celte Vigo.

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Foto: JESSIE ALCHEH/REUTERS

Kritike su stigle i iz Francuske. Bivši reprezentativac i svjetski prvak Lilian Thuram istaknuo je da dovođenje u pitanje identiteta igrača na temelju podrijetla predstavlja 'nijekanje vlastite povijesti zemlje', a španjolski premijer Pedro Sánchez odbacio je Rajoyeve izjave.

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Kontroverza nije nova, francuska reprezentacija godinama je simbol multikulturalne Francuske, a svaki put kada postigne uspjeh na velikoj sceni, dio javnosti ponovo otvara ovu raspravu.

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