Igor Bišćan za pobjedu u debiju može zahvaliti trojici junaka

Igor Bišćan uspješno je startao na klupi Dinama, "modri" su pod vodstvom novog trenera svladali Lokomotivu 2-1. Nije to bila vrhunska predstava hrvatskog prvaka, niti partija za pamćenje, ali Dinamo je zasluženo stigao do sva tri boda, tako drugoplasiranom Hajduku pobjegao na (ne)dostižnih devet bodova prednosti. A novi trener "modrih" omogućio si je mirne blagdane i sedam dana mira...

Dinamo je u Kranjčevićevoj ulici bio lišen usluga Boška Šutala, Kevina Theophilea i Brune Petkovića, pa je Igor Bišćan na raspolaganju imao tek 14 seniorskih igrača i zdrave vratare. A to je, za bilo kakav ozbiljniji klub, nedopustivo. Klupu su tako opet popunili juniori Rukavina, Gurlica, Lukanić, Vrbančić i Topić koji je debitirao u dresu "modrih".

Dinamo nije "rasturio" Lokomotivu, ali je stigao do prilično važnih bodova, kao i druge pobjede u posljednjih sedam nastupa. I kad je tako, kad je rezultatska kriza već poprimila ozbiljne naznake, najvažnije je bilo pobijediti. A do kraja sezone, Dinamo neće "umirati" u ljepoti, u to budite sigurni. A u igri Dinama, istaknula su se tri velika junaka.

1. Menalo opet riješio Lokomotivu

Često podcijenjen, a gotovo cijele sezone u drugom planu. Luka Menalo stigao je do tek drugog gola sezone, a prvi je još zabio u - 1. kolu. I to opet, za pobjedu protiv Lokomotive, tada u sudačkoj nadoknadi. Dinamovom krilnom igraču se pod vodstvom Ante Čačića jednostavno "nije otvorilo", iako je samo jednom ove sezone u HNL-u odigrao svih 90 minuta.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Luka Menalo jedan je od najomiljenijih likova u svlačionici Dinama, veliki profesionalac i pošten prema svom poslu, pa je u Kranjčevićevoj ulici konačno dočekao svojih "pet minuta". I zabio jedan od najvažnijih golova u dresu Dinama. Gol koji će podići momčad, koji je Bišćanu osigurao uspješan debi. I da, gol koji je izvadio Dinamo iz velike rezultatske krize.

2. Livaković spašavao u finišu

Znali smo, Livaković je klasa. A odlaskom Arijana Ademija u Kinu preuzeo je i ulogu kapetana momčadi. Lidera svlačionice. Zasluženo. A Livaković je i u Kranjči bio pravi, ponajbolji igrač svoje momčadi. Dinamo se mučio, igrao na mahove, fizički padao, ali uspio preokrenuti Lokomotivu. Domaćin je u sudačkoj nadoknadi imao veliku priliku, čisti zicer, ali Livaković je zaustavio Šotičeka.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Dominik Livaković je prilično emotivan tip, dečko koji živi za Dinamo. I kojeg su posljednji tjedni, velika rezultatska kriza, strašno mučili. Bez obzira što je za brojne kiksove (dva poraza u Šibeniku, poraz u Puli, remi u Velikoj Gorici i u Maksimiru s Osijekom) bio najmanje kriv. Ali, i Livakoviću je trebao "taj Šotiček", ta velika obrana. I osjećaj da kao kapetan donosi bodove svojoj momčadi.

3. Ivanušec je ipak razina više

Luka Ivanušec ovo proljeće igra fantastičan nogomet. Odlaskom Mislava Oršića dobio je priliku na svojoj najdražoj poziciji (lijevom krilu), tu se dokazao, pa dohvatio reprezentativnu formu. Luka Ivanušec je ovog proljeća dvaput zabijao Varaždinu i Hajduku, sad je pak efektno zabio za izjednačenje u Kranjčevićevoj. I svojim golom započeo ludnicu na tribinama. I kad ga muči ozljeda, i kad nije potpuno fit, Ivanušec je ključni igrač današnjeg Dinama.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Dinamo nije ista momčad s Ivanušecom i bez njega, o tome govore i rezultati. Luke Ivanušeca ovog proljeća nije bilo dvaput u Šibeniku, tu su "modri" upisali dva poraza, a nije ga bilo ni u domaćem remiju (1-1) sa Slaven Belupom. A zbog lakše ozljede je i u Puli krenuo s klupe, tamo zaigrao posljednjih 26 minuta, a Dinamo opet bio poražen. Luka Ivanušec svojoj momčadi daje energiju, okomitost, za ovakav HNL Dinamova je "sedmica" ipak razina više.





